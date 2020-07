Brajović: Budimo graditelji, a ne rušitelji

Dosljednost je naša odrednica, a poštovanje i ljubav prema državi Crnoj Gori i njenom multietničkom i antifašističkom nasljeđu kao temeljnim vrijednostima ovog društva, nešto sa čime nikada nijesmo pravili kompromise, poručuje u intervjuu Dnevnim novinama predsjednik Socijaldemokrata i aktuelni predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović.

Osvrćući se na rad parlamenta u proteklom periodu, on ističe da mu se čini da nikad nije bilo izazovnije održati atmosferu prostog dijaloga.

“U takvom ambijentu uspjeli smo da otvorimo i zatvorimo neke veoma važne državotvorne teme. Samo ću javnost podsjetiti da je u ovom mandatu Skupštine formalizovano članstvo u NATO, donijeta Rezolucija o Podgoričkoj skupštini, Zakon o slobodi vjeroispovijesti, Zakon o istopolnim zajednicama i čitav set zakona koji su usmjereni na unapređenje poslovnog ambijenta i razvoj ekonomije, bolji položaj radnika, jačanje multietičnosti…”, naglašava Brajović.

Kako vidite trenutnu političku scenu i ulogu Socijaldemokrata na njoj?

BRAJOVIC: Uloga Socijaldemokrata oduvijek je bila jasna, samo je sada, u polarizaciji društva, još više došla do izražaja. Mi smo građanski orijentisana partija lijevog centra, sa kohezivnim elementima koji okupljaju različite ljude, ali koji dijele neke temeljne, državotvorne vrijednosti. Mi smo partija čije je članstvo, u odnosu na identitetska pitanja, za razliku od većine drugih, decenij ama bilo na istom kursu, a to je poštovanje i ljubav prema državi Crnoj Gori, ali i njenom multietničkom i antifašističkom nasljeđu kao temeljnim vrijednostima društva. S tim nikad nijesmo pravili kompromise, niti nam pada na pamet, i to se dobro zna.

Upravo zato nemamo ni najmanju potrebu da takvim stavom barjačimo, jer nam je savjest mirna, budući da je on bio isti i danas i prije mnogo godina, kad je bilo najteže. Cijenimo da je upravo ovo vrijeme kada, u zapaljivoj i nekad neumjerenoj retorici, ne treba da tražimo svoju nišu dodatno raspaljujući strasti i podgrij avajući animozitete, već upravo artikulišući stavove otvoreno, ali pristojno. U krajnjem, od toga kako mi, političari, usmjeravamo javni diskurs, umnogome zavisi kako će ga artikulisati građani. Mi u Soci jaldemokra tama smo svjesni te odgovornosti.

Ostalo je još mjesec i po do parlamentarnih izbora. Kakav će biti politički diskurs do 30. avgusta?

BRAJOVIĆ: Upravo onako kako sam malocas pomenuo: mnogi ce tražiti pribježište u nekom od polova koji su se izdefinisali po identitetskim pitanjima, ne razmišljajući o tome da za glas ili dva više trguju zapravo onim što bi trebalo da bude njihova uloga: progresivna i ko hezivna snaga, koja treba da urazumi, a ne dodatno razori. U svakoj ozbiljnoj državi mora se makar imati kapacitet da se, kako je ranije rečeno, složimo da se ne slažemo. Pritom, ako je iko od početka na stanovištu jačanja države i snaženja njenog identiteta, onda smo to mi u Socijaldemokratama. Zato je dosljednost odrednica koju redovno ističemo i na kojoj tako snažno insistiramo.

U osjetljivim društvenim momentima poput ovog, za nas bi bilo politički profitabilno da maksimalno iskoristimo tu činjenicu, ali ne i do kraja odgovorno i sveobuhvatno. Baštine Socijaldemokrate druge, jednako jake i temeljne vrijednosti, a to su umjerenost, stabilnost i civilizovanost u komunikaciji, te insistiranje na „životnim temama”. Mi, političari, smo ti koji u javni diskurs treba da vrate i ekonomiju i kvalitet života građana. Jasno je da se izbjegavanjem davanja obećanja, planova i programa na te krucijalne teme, izbjegava i odgovornost za ispunjavanje tih obećanja, a mi to ne želimo. Kvalitet političkog života zavisi od kvaliteta i raznovrsnosti tema koje se u njemu obrađuju.

U izradi je program Socijaldemokrata. Šta su vaše ključne odrednice?

BRAJOVIĆ: Mi u Socijaldemokratama ne donosimo program zato što moramo da ga imamo, a koji će nakon izrade „stajati u fioci”. Donosimo ga kao ključni dokument kojim, ispred građana, trasiramo jasan put kojim želimo da idemo i preuzimamo odgovornost za hod njime. Uostalom, vjerujem da o tome dovoljno govore i rezultati koje su postigli ljudi iz Socijaldemokrata, na pozicijama koje pokrivaju: od Skupštine, preko prosvjete, zdravstva, aerodroma, životne sredine, kulture, brojnih lokalnih uprava kojima dajemo snažan socijaldemokratski doprinos, do, na primjer, opštine Plav na čijem čelu su Socijaldemokrate, koji su za dvije godine postigli bolji rezultat nego njihovi prethodnici za dvije decenije. Nastavićemo da se maksimalno posvećeno i odgovorno zalažemo za ubrzan evropski put naše zemlje. Važno mjesto u našem programu zauzima ekonomija jer je snažan srednji sloj uporište socijaldemokratije.

A to znači…

BRAJOVIĆ: To znači, kako jačanje podsticajnog ambijenta za mala i srednja preduzeća, tako i značajnu ulogu države u funkcionisanju ključnih privrednih subjekata, te jasnu i jaku kontrolu države u svim segmentima koji bi mogli narušiti finansijsku stabilnost. Aktivna uloga države nama je, kao partiji lijevog centra, oduvijek bliska, a vrijeme korone je pokazalo i ispravnost tog pristupa. Uvijek kada se, iz bilo kojih razloga, jave „uska grla” ili problemi, sasvim je očekivano da država bude ta koja će pomoći premošćavanje problema. Da bi se to uradilo uspješno, država od početka mora imati mehanizme kontrole, koji ne guše privredu i ostale aktivnosti, već ih usmjeravaju kroz davanje okvira u kome će se kretati.

Mladi su tema kojom ćemo se posebno temeljno baviti. Koliko polažemo na otvaranje jednakih mogućnosti za obrazovanje i usavršavanje govore, vjerujem, i rezultati resora prosvjete na čijem je čelu socijaldemokrata. Program će biti ubrzo završen, te pozivam sve zainteresovane građane da se upoznaju sa njim, kako bi nas sjutra mogli pitati jesmo li ga sproveli i koliko. Mi ne bježimo od toga. Naprotiv. Mi preuzimamo odgovornost.

Kažete da ćete se posebno baviti mladima, koji su katkad zaboravljeni u političkoj komunikaciji. Šta cijenite da im je potrebno ponuditi?

BRAJOVIĆ: Mladi su jedan od prioriteta programa Socijaldemokrata. Oni su energija koja je potrebna za promj enu nabolje. I toliku energiju moramo usmjeriti i njegovati je. Mladi nijesu, ili makar ne bi trebalo da budu, zadojeni mržnjom, već upravo snaga koja će nam pokazati da naše zablude nijesu i njihove. Da naše greške nijesu njihove. Da bi postali ono što je prirodno da budu: pokretači pozitivnih promjena, imamo obavezu da im ponudimo jednake šanse za kvalitetno obrazovanje, a koje podrazumijevaju i kvalitetan i objektivan osvrt na neka ranija vremena, kako bi objektivno i sa distance, mogli da grade ideju mira i solidarnosti. I kako bi bili ono što moraju biti, sada i uvijek, i oni i mi sa njima: graditelji, a ne rušitelji. A nakon toga, naša je obaveza da tu energiju usmjerimo u stimulisanje preduzetničkog duha i omogućavanje zaposlenja svakom mladom čovjeku i rješavanje njegove stambene potrebe.

Zašto ste se odlučili za samostalan nastup na izborima?

BRAJOVIĆ: Postoji mnogo argumenata za takvu odluku. Kao što znate, činjenica je da su Socij aldemokrate jedina partija koja bilježi konstantan rast podrške birača. Dodatno, samostalni nastup je za nas pravilo, a ne izuzetak, jer smo od 26 izbornih utakmica koje su održane od našeg osnivanja, samostalno nastupili na čak preko 80 odsto. U prethodne četiri godine Socijaldemokrate su bile privržene jačanju temeljnih vrijednosti crnogorskog društva i, kako smo već rekli, vodili smo dosljednu i principijelnu, a ne dezorijentišuću i zbunjujuću politiku. Naše članstvo je to podržalo, a građani prepoznali. Siguran sam, zato, da ćemo biti najprijatnije iznenađenje na parlamentarnim izborima.

Kakav izborni rezultat očekujete?

BRAJOVIĆ: Očekujemo makar duplo bolji rezultat u odnosu na prethodne izbore. Naime, ako se sagledaju rezultati sa svih lokalnih izbora koji su održani u Crnoj Gori poslije posljednjih parlamentarnih, Socijaldemokrate uživaju podršku duplo veću od rezultata ostvarenih na parlamentarnim izborima 2016. godine. Takođe, jedna smo od dvije partije koja ima odbornike u svih 25 opština u Crnoj Gori. To nije slučajno i nije došlo preko noći. Mi smo partija koja bilježi konstantan i ravnomjeran rast, i to sasvim ukazuje na način na koji funkcionišemo: postepeno i umjereno radimo na ostvarivanju obećanja i primjeni politika. Ne učestvujemo u političkim cirkusima. Ne barjačimo niti se razmećemo patriotizmom, nego ga živimo, jer se, uostalom, svi mi u Crnoj Gori dobro znamo, a ona je svima nama jedini dom.

Jeste li zadovoljni radom kadrova Socijaldemokrata u prethodne četiri godine?

BRAJOVIĆ: Predstavnici Socijaldemokrata i rezultati koje postižu, najbolja su i jedina promocija koja nam je potrebna. Koji god resor vodimo ili smo uključeni u njegov rad, bilježi uspjehe. Kao predsjednik parlamenta, čini mi se da je bilo nikad izazovnije održati atmosferu prostog dijaloga, a u takvom ambijentu uspjeli smo da otvorimo i zatvorimo neke veoma važne državotvorne teme. Samo ću javnost podsjetiti da je u ovom mandatu Skupštine formalizovano članstvo u NATO, donijeta Rezolucija o Podgoričkoj skupštini, Zakon o slobodi vjeroispovijesti, Zakon o istopolnim zajednicama i čitav set zakona koji su usmjereni na unapređenje poslovnog ambijenta i razvoj ekonomije, bolji položaj radnika, jačanje multietičnosti i dr.

S druge strane, besplatne studije koje su po prvi put uvedene, brojne kvalitetne obrazovne i omladinske politike, desetomilionska ulaganja u obrazovnu i zdravstvenu infrastrukturu, rekordni rezultati u Aerodromima Crne Gore i Nacionalnim parkovima, i u konačnom, ozbiljnost i odgovornost koja je pokazana tokom suočavanja sa novim korona virusom od zdravstvenog sistema na čelu sa našim ministrom, zapravo su rezultat sljedećeg: ozbiljnog programa rada Socijaldemokrata na čijem su sprovođenju radili i rade ozbiljni profesionalci.

TRINAESTI JUL JE SIMBOL OTPORA I SAŽETAK POBJEDA

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je u čestitki kazao da 13. jul Dan državnosti Crne Gore predstavlja istorijski simbol otpora i slobode i sažetak naših pobjeda i uspjeha.

“Ovaj dan ne simbolizuje i ne slavi samo dva datuma proglašenje države na Berlinskom kongresu 1878. i antifašistički ustanak 1941. Trinaesti jul objedinjuje najbolje tekovine naših predaka i uspjehe savremene Crne Gore. A prije svega slobodu kao najvažniji preduslov za razvoj moderne države”, naveo je Brajović.

On je kazao da se “Crna Gora od tih istorijskih datuma do danas, željom, hrabrošću, mudrošću svojih junaka u ratu i miru, izborila za prosvijećenost umjesto dogme, jednaka prava umjesto diskriminacije, svima dostupno zdravstvo, obrazovanje, ubrzani ekonomski napredak umjesto zaostale privrede”.

“Izborili smo se za moderne institucije na evropskom putu. Crna Gora je izgrađena, a razgranatom infrastrukturom svaki njen kutak sve je dostupniji za život, investiranje i razvoj. Naš veliki zajednički zdravstveni izazov borba sa kovidom 19, pokazuje da država i njene institucije ozbiljno, temeljno i odgovorno brinu o javnom zdravlju, ekonomskoj stabilnosti i svakom svom građaninu. Uvjeren sam da oni dobronamjerni i u ovoj oblasti prepoznaju očekivani kontinuitet dosljedne i perspektivne državne politike”, zaključio je Brajović.