Burzan: Mržnja prema Đukanoviću virus srpskih medija

Ni u vremenu kada se čitav svijet bori protiv pandemije korona virusa, srpski tabloidi i dio medija u Crnoj Gori koji su u službi srpske politike, ne ostavljaju na miru crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića.

Tako su kasno preksinoć pustili lažnu vijest da je Đukanović obolio od Covid-a 19 i da ima težu kliničku sliku. Prvi je ovu informaciju pustio portal Alo.rs sa naslovom: “Milo Đukanović zaražen korona virusom, u teškom stanju, tražio pomoć iz Rusije i Francuske!”

U roku od nekoliko minuta isti tekst vijest” prenijeli su i portali: In4s, Svetionik, Republika.rs, Slobodnabosna.ba, Alinfo, Glas javnosti, Skandalozno, HappyTV, Espreso, Vidovdan, Infomedia Balkan…

U tekstu se, između ostalog, navodi da “Milo leži bolestan od korona virusa već dva dana i u veoma je teškom stanju”, ali da je “crnogorski državni vrh odlučio da zataška ovu informaciju”.

Konstatuju i da se “Milo ne pojavljuje u medijima”, te da zvanična saopštenja u njegovo ime šalju se iz kabineta “kao da je sve u najboljem redu”.

Za publicistu i novinara Danila Burzana, nema iznenađenja u ponašanju srpskih medija prema Crnoj Gori, posebno prema predsjedniku Đukanoviću.

“Ništa novo. To je srpskim tabloidima postala navika, a veli ona narodna navika je jedna muka. Ma, neće se oni toga nikad ‘odviknuti’! Valjda su sada očekivali da se i Đukanović, poput ‘njihovoga’ presjednika Vučića, tri-četiri puta dnevno javlja na televiziji, a pošto predsjednika Crne Gore nema toliko u javnosti (jer zna što je čiji posao) onda su ‘odlučili’ da ga (ne prvi put) ‘razbole’. A to je, ipak, manje od mnogih ranijih mu izrečenih ‘presuda'”, kaže Burzan.

Aktuelna medicinska pošast je, kako ističe, beogradskim tabloidima samo “nametnula” nove teme.

“Inače se ta kvazinovinarska pošast permanentno bavi Crnom Gorom, a posebno njenim prešednikom, kao simbolom ‘antisrpstva’ i ‘odvajanja’ Crne Gore od Srbije. Prosto je to tako i nepopravljivo, jer je garašaninovska ideologija ‘vječna vatra’ velikosrpstva”, ocjenjuje Burzan.

Sagovornik DN ističe da kreatori lažnih vijesti, odnosno oni koji stoje iza te priče, računaju da će dezinformacije vremenom imati svoj učinak, zato od njih ne odustaju uprkos tome što ubrzo bivaju razotkriveni i demantovani, kao što se desilo i u slučaju informacije o Đukanoviću, koji je juče posjetio opštinu Tuzi i samim tim činom razobličio tešku laž koja je izrečena na račun njegovog zdravstvenog stanja.

“Poznata je ona izreka o prosipanju perja iz jastuka na jakome vjetru… Pa, ‘ajde, pokušaj pokupiti perje… Oni koji to plasiraju (a čine to, najčešće, iz mržnje ili konkretnoga interesa) ciljaju da to ima propagandne efekte, makar bili i ograničenoga dometa i kratkoročni, privremeni. Stalnim ponavljanjem neistina i podvala, posebno kod neznavenih, ipak ostavljaju određene tragove. Vremenom, to permanentno trovanje ljudskih umova ima efekta, makar koliki bio”, kaže Burzan.

Komentarišući pitanje o djelovanju prosrpske opozicije i SPC u vrijeme pandemije korona virusa, Burzan kaže da im je aktuelna situacija suzila prostor za djelovanje na kakvo su navikli, ali da bi bilo iznenađenje da svoje političke nakane ne pokušavaju “provući i kroz iglene uši”.

“Ni tu, nažalost, nema ništa novo. Pa ni značajno! Jer je to, kazao bih, samo koprcanje u mrezi sopstvenih grijeha. Ipak, izgleda mi da kod mnogih stvara utisak iznenađenja to što je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, nakon svega, uglavnom, prihvatila uzuse koje diktira država. Ja bih, međutim, i ovom prilikom podsjetio da mitropolit Amfilohije ni u nekim ranijim (takođe veoma značajnim) prilikama nije dozvolio da se “pređe crta”! No, siguran sam da to ne znači da neće i on nastaviti “kao nekad”, smatra Burzan.

Burzan je prokomentarisao i saopštenje DF kojeg su prenijeli srpski tabloidi, koje je puno vulgarnosti i teških uvreda na račun predsjednika Crne Gore, kojeg zbog zahvalnosti Turskoj na donaciji, optužuju za “izdaju” i nazivaju pogrdnim imenima.

“Sve je to već viđeno. Bilo bi iznenađenje da frontovci ne pokušaju iskoristiti svaku priliku da ocrne predsjednika Crne Gore, jer je on njihova noćna mora, opsesija koja im je, takoreći, pamet pomutila. .. Mržnja koju većina njih iskazuju prema Đukanoviću je, takoreći, kosmičkih razmjera! Jer, za njih je on uzročnik svih i svevremenih političkih poraza i glavni rušitelj temelja velikosrpskoga projekta na ovim prostorima”, poručuje Burzan.