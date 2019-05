Darmanović: Crna Gora dokazala da je branila sebe od uticaja trećih strana

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, komentarišući presudu za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora, kazao je da je Crna Gora juče potvrdila da je posvećena vladavini prava.

“I još jednom je demonstrirala da je 2016. godine branila sebe od uticaja trećih strana na naše suverene odluke šta želimo da budemo i čemu želimo da pripadamo”, kazao je Darmanović na Twitter nalogu Ministarstva.

Minister @MFA_MNE Srđan Darmanović: #Montenegro yesterday proved to be devoted to the rule of law and once again demonstrated that in 2016 we defended ourselves against the influence of third parties in our sovereign decisions what we want to be and where we want to belong. pic.twitter.com/P3rxl7TTWT

— Govt. of Montenegro (@MeGovernment) May 10, 2019