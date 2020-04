Đonović: Vlast položila ispit, opozicija skuplja poene na kašičicu

Dok se kompletan zdravstveni sistem, vladajuća elita i sve patriotske snage u Crnoj Gori bore da sačuvaju svaki život, da bude što manje zaraženih korona virusom, neprijatelji ove države vode vrlo neprimjerenu kampanju pokušavajući da i ovu situaciju, kakvu svijet nije imao od Drugog svjetskog rata, iskoriste za sitne političke poene. Kako drugačije protumačiti svakodnevne napade na vlast, na pojedince, na članove Nacionalnog koordinacionog tijela, na predstavnike manjina… Te provokacije u ovom vremenu ostaće tamna mrlja na djelovanje prosrpske opozicije i Srpske pravoslavne crkve u ovim vremenima.

Ovim riječima, u razgovoru za Dnevne novine, politički analitičar Ranko Đonović ocjenjuje aktivnosti SPC, nacionalističkih i prosrpskih stranaka u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskim frontom, kao i provokacije koje dolaze od Demokrata, poput jučerašnjeg pokušaja da ušićare koji politički poen dostavom pomoći na Žabljaku, iako je svima u državi odavno poznato da se sva pomoć upućuje preko Nacionalnog koordinacionog tijela.

“Oni prozivaju DPS da koristi korona virus da vodi predizbornu kampanju, a zapravo tu kampanju vode prosrpske partije na čelu sa SPC. Dovoljno je pogledati njihova obraćanja, saopštenja, veličanje mjera donijetih u Srbiji, a kritikovanje i nipodaštavanje mjera koje donosi Crna Gora. Ali, zaludnji im posao. Svako ko hoće da realno posmatra stvari, volio ili ne volio partije na vlasti, mora da prizna da je država, odnosno da su svi kojima je to profesionalna i moralna obaveza, spremno dočekali ono što je bilo neminovno pojavu virusa koji nije zaobišao maltene niti jedan kraj planete. Prvenstveno mislim na zdravstvene radnike, ali i onu političku elitu koja vrši vlast i koja je upravo crnogorskom zdravstvu omogućila da budu vanredno dobro pripremljeni.To je istina i treba je reći” ocjenjuje Đonović.

On se osvrnuo i na poruke pojedinih opozicionara da se vlast “krije” iza zdravstvenog sistema, da bi kasnije izbjegla odgovornost za određene mjere, poručujući da je sasvim logično da zdravstvo izlazi sa predlozima mjera kojima treba spriječiti širenj e virusa, kao što je i logično da Vlada takve mjere podrži i obezbijedi njihovo sprovođenje.

“Izvršna vlast je podređena dobru građana Crne Gore. Zato je, najjednostavnije rečeno, na usluzi zdravstvenim radnicima, jer od njihove organizovanosti, opremljenosti, rezultata, danas kao nikada do sada zavise naši životi i budućnost onih koji nastavljaju poslije nas”, poručuje Đonović.

VANREDNO U GLAVAMA OPOZICIONARA

Nažalost, kako kaže, u našoj državi ima i onih drugih ne vode računa o sudbini građana Crne Gore, koji i ovu situaciju koriste da svaki dobar potez ove države unize i pokušaju poništiti.

“Ovakvim odnosom prema aktuelnoj situaciji oni direktno rade na štetu građana. Politička elita vječitih neprijatelja Crne Gore jednom kašičicom hrani i vjernike i nacionaliste. Doduše, ima u tom kolu i onih koji ne znaju što rade i čija politička pismenost ne prelazi dužinu nosa, ali oni su marginalci. Zna se ko je na čelu anticrnogorske kolone” ističe Đonović.

On nema ni najmanju dilemu zašto, kako kaže “crnogorski potuđenjaci”, bilo svjetovni ili vjerski, gledaju da iskoriste aktuelnu situaciju.

“Pogledajmo malo stvari iz njihovog ugla. Svjesni su da je vladajuća elita možda i najbolje do sada položila ispit vršenja vlasti. Sigurno da to nisu samo rezultati ove, nego više vlada u prethodnom periodu, a sigurno svih od crnogorske nezavisnosti. Prosrpska opozicija u Crnoj Gori na čelu sa Srpskom pravoslavnom crkvom zna da, ako stvari sa borbom protiv korona virusa ostanu na nivou kao do sada, i budemo među najboljim, da će to imati uticaja na predstojeće izbore, ali i popis i da će velikosprski projekat biti potpuno poražen”, ističe Đonović.

Kako je dodao, opozicija zato po sistemu neka košta koliko košta pokušavaju da dokažu ono što je nedokazivo.

“Takvom politikom rade protiv države, protiv sebe i svojih porodica, protiv građana Crne Gore. Oni su najbolja podrška i ovoj vlasti i svima nama koji volimo Crnu Goru jer svakodnevno, vrlo očigledno pokazuju što bi bilo da su oni na vlasti”, kaže Đonović.

Naglašava da je sve više građana koji ne žele da ih čuju.

“Njihova glavna ‘briga’ ovih dana je jesmo li u vanrednom stanju, ko treba da ga uvede… U njihovim glavama vanredno stanje traje godinama”, poručuje Đonović.