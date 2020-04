DPS otvoren za sve prijedloge opozicije

Poslanik i portaparol Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić kazao je u intervjuu za Pobjedu da je vladajuća stranka otvorena za sve prijedloge opozicije.

“Demokratska partija socijalista je apsolutno zainteresovana da čuje sve prijedloge koje bilo koji društveni subjekt ima. I čini mi se da takva okolnost nije nešto što nas karakteriše samo u ovom izazovnom trenutku po crnogorsku javnost, već smo takvu širinu pokazali i dokazali nebrojeno puta”, rekao je Nikolić.

POBJEDA: U kojoj mjeri će biti prihvaćeni sada već brojni prijedlozi opozicije koji se tiču Vladinih socioekonomskih mjera u vremenu pandemije korona virusa?

NIKOLIĆ: Da li će oni biti i prihvaćeni to zavisi prije svega od njihove ekonomske racionalnosti i finansijske utemeljenosti u realnim mogućnostima u datom trenutku.

POBJEDA: Opozicija je vrlo rezervisano reagovala prema prijedlogu DPS-a o posebom Odboru koji bi se bavio pandemijom, ali i o podršci rezoluciji o zajedništvu koja bi bila usvojena u parlamentu…

NIKOLIĆ: Što se tiče Rezolucije o političkom zajedništvu i eventualnom formiranju posebnog Odbora, smatram da bi to u ovom trenutku bio iskorak. Kakav će biti odgovor ostalih političkih subjekata, ostaje da se vidi, nadamo se da ćemo svi zajedno prevazići pojedinačne interese i pokazati odgovornost. Za sada ne mogu preciznije odgovoriti budući da rješenje nije izvjesno, ali je svakako dobro što se o tome razgovara.

POBJEDA: NKT I IZJ drže epidemiju pod kontrolom i tu smo među rijetkim državama u Evropi. Da li su pravovremene mjere Vlade i nadležnih tijela dale rezultate?

NIKOLIĆ: Vjerujem da Crna Gora može biti ponosna reakcijom nadležnih državnih organa koja je bila pravovremena i efikasna. Posljedica toga je da je Crna Gora jedna od rijetkih država koja nema uvedeno vanredno stanje od zemalja regiona, da smo zadržali izvjestan nivo ekonomske aktivnosti, a da sa druge strane imamo najnižu stopu smrtnosti od pomenutog virusa od zemalja bivše Jugoslavije kao i da smo drugi po broju testiranja. Dakle, zdravstveni sistem je apsolutno opravdao povjerenje i pokazao opravdanim politiku Vlade da njegovo jačanje bude jedan od prioriteta u njenom radu. Vjerujem da smo kao država pokazali institucionalnu snagu i ozbiljnost da se nosimo i sa najtežim izazovima kakavje ovaj sa kojim smo trenutno suočeni.

POBJEDA: Istraživanja pokazuju da ogromna većina građana podržava mjere Nacionalnog koordinacionog tijela. Kako gledate na reakcije opozicije koja nema razumijevanja za sve poteze?

NIKOLIĆ: Jedno istraživanje je pokazalo da mjere Vlade podržava oko 95 odsto građana Crne Gore što je izuzetan rezultat. Ipak, možemo registrovati i da pojedine opozicione političke partije, a pogotovo njihovi lideri, nijesu dorasli ovoj situaciji, te da iz dana u dan čujemo njihove politikanske nastupe koji su usmjereni isključivo na pokušaj podizanja sopstvenog rejtinga i nanošenja štete Demokratskoj partiji socijalista. Kažem, registrovali smo to veoma jasno, ali smo ipak potpuno jasnog stava da ovo nije vrijeme za politička prepucavanja i ubiranje sitnih političkih poena, te smo stoga i prećutali sijaset uvreda, neistina i drugih besmislica koje su lansirane na naš račun prethodnih dana.

POBJEDA: Kad očekujete ublažavanje mjera?

NIKOLIĆ: Ublažavanje mjera očekujem onda kada epidemiološka situacija bude takva da to dozvoli. Kada će to biti nezahvalno je prognozirati, međutim, imajući u vidu analize stručnjaka čini mi se da je to druga polovina maja ili početak juna.

POBJEDA: Da li ste zadovoljni reakcijama EU i NATO i njihovom pomoći?

NIKOLIĆ: Možemo biti zadovoljni reakcijom naših spoljnopolitičkih partnera, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da se i gotovo sve ove države same takođe suočavaju sa virusom kovid-19 i to u mnogo dramatičnijim razmjerama nego što je slučaj u Crnoj Gori. Ipak, spremnost da se i u takvim okolnostima pomogne drugome, pokazatelj je da u EU i danas stanuju one osnovne vrijednosti zajedništva i solidarnosti na kojima je Unija nastala nakon Drugog svjetskog rata. Vjerujem da su i posljednje okolnosti i reakcija Crne Gore pokazale svima, pa i Evropskoj uniji, da institucionalno napredujemo iz dana u dan te da bi proces pregovora trebao da dobije svoju realnu dinamiku. Ukoliko to bude slučaj, vjerujem da se za već par godina možemo naći među članicama ove prestižne organizacije.