Džaković: Demokrate I DF rade za DPS

Nezavisni odbornik u Skupštini opštine Budva Stevan Džaković kaže da skoro svi potezi koje povlače Demokrate i Demokratski front idu na ruku Demokratskoj partiji socijalista, i da je on još odbornik jer ne želi da se stara vlast vrati u Budvu.

“Ne razumijem zašto prave poteze koji su u interesu DPS-a. Ne razumijem kadrove Demokrata koji imaju dvojno državljanstvo, a znali su da ne mogu tako na odborničke liste. Isto tako ne razumijem otvaranje Srpske kuće u Podgorici ili pokušaje podizanj a spomenika četničkom komadan tu Pavlu Đurišiću. Kao da neko kontroliše i Demokrate i Demokratski front” kaže Džaković za Dnevne novine.

On ističe da je dio budvanske vlasti jer je mislio da će doći do radikalnih promjena i da će ostale partije iz vladajuče koalicije ispuniti ono što AU su obećavale i što im piše u programima.

“Sada imam utisak da su nas sve lagali i da lažu i dalje. Izgleda da postoji vrhovni vođa koji sve kontroliše. I na lokalnom i na državnom nivou u toku je ekonomsko ubijanje građana, koji će, kada budu dovedeni do same ivice egzistencije, morati da glasaju za one koje pet partijskih lidera odrede”, naglašava Džaković.

Ovaj nezavisni odbornik kaže da neće podržati vladajuću koaliciju u Skupštini opštine Budva sve dok Demokrate i DF ne počnu proceduru u Skupštini Crne Gore da građani ubuduće na izborima glasaju otvorene liste, odnosno pojedince.

“Stalno pominju fer izbore. A šta su za njih fer izbori? Da, kao što sam rekao pet lidera odlučuje o svemu. Očigledno je da oni nemaju namjeru da mijenjaju sistem, samo žele da promijene vlast, zauzmu fotelje DPS-a i sve ostale ostane onako kako je bilo. Ja s tim ne mogu da se složim” kaže Džaković.

On je još ranije naveo da će davati podršku sadašnjoj vlasti da nastave do kraja mandata ako odbornici DF i Demokrata u SO Budva, shodno svojim partijskim programima, preko poslanika Demokrata i DF podnesu Skupštini zahtjev za usaglašavanje Zakona o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom Crne Gore.

Ovo se odnosi na ostvarivanja punog biračkog prava, tj. da se kao osnovni preduslov za fer izbore obezbijedi jednako biračko pravo i pravo na neposredan izbor predstavnika u skupštinama, pravo koje sada birači ne mogu da ostvare.

Drugi uslov je hitno raspisivanje javnih konkursa za sva rukovodeća mjesta u lokalnoj upravi i javnim preduzećima i time konačno krenuti u depilitizaciju lokalne uprave, kao jednog od predizbornog obećanja.

Džaković traži i da se poveća transparetnost rada lokalne samouprave posebno kad se tiče nekih predmeta iz ranijeg perioda, kao što su sporazumi sa tužilaštvom, ugovori sa festivalom Sea Dance, izgradnje velikih objekata u centru grada i slično.

Razlozi za uslovljavanje vlasti

„Razlozi zbog kojih uslovljavam svoju dalju podršku aktuelnoj većini u SO Budva su istinska demokratizacija društva, suštinsko unapređenje vladavine prava, smenjivost vlasti na izborima, značajno unapređenje rodne ravnopravnosti, uključivanje u politički život novih ljudi i normalizovanje totalno poremećenog sistema vrijednosti”, naveo je Džaković.