EU: Crna Gora da vrati debatu u parlament

Evropska unija pozvala je sve političke aktere u Crnoj Gori da preuzmu odgovornost i vrate političku debatu u parlament, gdje joj je i mjesto, ocijenivši da bojkot nije rješenje, posebno u zemlji koja pregovara o članstvu u EU.

“EU izražava žaljenje što, zbog nedostatka kvoruma, privremeni parlamentarni odbor za sveobuhatnu reformu izbornog zakonodavstva Crne Gore nije uspio uspješno da okonča rad do isteka mandata 18. decembra”, naveo je u saopštenju portparol Evropske službe za spoljne poslove Peter Stano.

To je, dodaje se, za Crnu Goru propuštena prilika da ponovo uspostavi politički dijalog u parlamentu, poveća povjerenje u sprovođenje parlamentarnih izbora iduće godine i postigne međupartijski sporazum o nizu stavki važnih za reformsku agendu Crne Gore, prije svega u vezi sa pregovaračkim poglavljima 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava.

Uz podsjećanje da je Vlada Crne Gore predložila Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica i da je regulisanje vjerskih zajednica nacionalna nadležnost, EU je u saopštenju ukazala da to treba činiti na sveobuhvatan način, okupljajući sve relevantne učesnike i u skladu s relevantnim međunarodnim i evropskim standardima o ljudskim pravima, posebno sa svim preporukama iz mišljenja Venecijanske komisije od 24. juna 2019.

Ambasadorska SAD u Crnoj Gori, Džudi Rajzing Rajnke, saglasna je sa stavom EU, te je još jednom istakla značaj višestranačkog dijaloga i učešća u radu parlamenta.

Could not agree more and echo the EU in calling for cross-party dialogue and full participation in Parliament. @MeGovernment and the opposition must redouble efforts to ensure credible and inclusive elections in 2020. https://t.co/lMk4alCv0Q

— Ambassador Judy Rising Reinke (@USAmbMNE) December 19, 2019