Hrvatska građanska inicijativa predala izbornu listu

Hrvatska građanska inicijativa danas je Državnoj izbornoj komisiji u Podgorici predala izbornu listu za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore pod nazivom „HGI. Svim srcem za Crnu Goru!“. Nosilac liste na parlamentarnim izborima je Adrijan Vuksanović, predsjednik Hrvatske građanske inicijative.

„Predstojeći izbori pokazat će ispravnost politike Hrvatske građanske inicijative, politike koja afirmira dobre odnose Hrvatske i Crne Gore, politike koja s posebnom pažnjom vodi računa o svakom Hrvatu, ma gdje god on bio u Crnoj Gori. Politike, koja je priznata kako u Podgorici tako i u Zagrebu i koja je postala prepoznatljiva za ovih 18 godina. S velikom radošću i optimizmom priželjkujemo 30.8., da potvrdimo sve ono što smo do sada radili i to će samo biti još dodatni poticaj da krenemo još jače i snažnije u sve one izazove, koji nas čekaju nakon ovog izbornog procesa“, rekao je Vuksanović.

Podršku Hrvatskoj građanskoj inicijativi dalo je preko 605 građana, dok je na listi 52 kandidata.

Izborna lista HGI-ja:

1. Adrijan Vuksanović, dipl.ing.

2. Ilija Janović, spec.sci.

3. Svjetlana Zeković prim.dr.sc. med.

4. Blanka Radošević Marović, dipl.soc.

5. Mato Krstović, magistar međunarodne ekonomije

6. Ljiljana Velić, službenica

7. Dijana Milošević, prof.

8. Tanja Grabić, prof.

9. Dragan Marstjepović, poduzetnik

10. Sandra Krstović, prof.

11. Tripo Matijević, spec.sci.

12. Vido Matković, penzioner

13. Mirjana Nikolić, dipl. ekonomista

14. Andrija Krstović, penzioner

15. Božo Šaltić, penzioner

16. Anto Perčin, MSc

17. Iva Petković, inokorespodent –saradnik

18. Pavle Pasković, dipl iur.

19. Josip Gržetić, dipl.ing.

20. Irena Grandis, agent osiguranja

21. Zvonimir Deković, umirovljenik

22. Miroslav Franović, umirovljenik

23. Tamara Bogdanović,student

24. Darko Perić, dipl.iur

25. Zvonko Perušina, informatičar

26. Ana Vuksanović, prof.

27. Gracija Grgurević,pomorski kapetan

28. Frano Ercegović, ugostitelj

29. Filo Biskupović, ing.

30. Marijana Belan, umirovljenica

31. Nenad Brkan, službenik

32. Josip Počanić, ugostitelj

33. Mladen Božinović, preduzetnik

34. Matej Grgurević, turistički radnik

35. Valentina Andrić, novinarka

36. Branko Lasić, mašinski tehničar

37. Sonja Ivić, službenica

38. Damir Grgurević, preduzetnik

39. Gajo Kovačević, penzioner

40. Danijel Dado Radošević, pomorac

41. Talija Bogdanović, student

42. Marko Zornija, pilot

43. Davor Kaštelanović, brodomehaničar

44. Matija Marinović, student

45. Dražen Perak, saobraćajni tehničar

46. Gracija Škanata, penzioner

47. Suzana Nikčević,menadžer u hotelijerstvu

48. Marko Marković,strojar

49. Miroslav Sindik, penzioner

50. Jakša Andrić, trgovac

51. Milena Usanović, student

52. Anto Petrović, student