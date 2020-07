Ivanović: Izbori mogući i pored virusa

Iskustva zemalja u kojima su izbori održani uprkos epidemiji koronavirusa pokazuju da se oni mogu sprovesti uz poštovanje odgovarajućih mjera, kazao je za Televiziju Crne Gore predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović.

Konkretne preporuke za postupanje tokom izbornog dana, kaže, još nijesu precizirane, a očekuje da će taj dio biti zaokružen u petak nakon sastanka s Nacionalnim koordinacionim tijelom i Institutom za javno zdravlje.

Ivanović u razgovoru za Televiziju Crne Gore kaže i da u Državnoj izbornoj komisiji ne razmišljaju o mogućnosti da se izbori ne održe u predviđenom roku, ali je isto tako teško predvidjeti šta će se dešavati u narednom periodu.

Parlamentarni izbori u Crnoj Gori sve su bliži, a pred Državnom izbornom komisijom nikad zahtjevniji posao. Pored svega što inače sa sobom nosi ovaj proces, nove okolnosti izazvane epidemijom koronavirusa, veliki su izazov.

Zato, kaže predsjednik DIK-a, prate iskustva drugih, prvenstveno evropskih država.

“Njihova iskustva govore da su se izbori mogli održati, unatoč svim rizicima koje nosi epidemija Kovid 19. U tom smislu se mi pripremamo, kao da će se izbori održati. Polazimo od te činjenice i predizimamo sve radnje da bi se izbori održali zakonito, legitimno”, kaže Ivanović.

Istovremeno, kroz radne grupe u stalnom su kontaktu NKT-om, Institutom za javno zdravlje i NVO.

“Glavni subjekat koji će napisati uputstvo za sprovođenje izbore u doba KOVID-a 19 je DIK. Ali to znači istovremeno da vrlo pažljivo čitamo i razmatramo sve preporuke koje dolaze od nadležnih koji se bave tim epidemiološkim aspektom, izazovima, virusima i sve što je prijetnja”, kaže on.

Rizik, kaže, postoji, ali se jedino može preduprijediti striktnim sprovođenjem mjera. I nada se da će izbori biti održani. Na pitanje da li ipak smatra da ih možda treba odgoditi, kao što su se mogli čuti prelozi posljednjih dana, Ivanović odgovara.

“Na osnovu današnjih informacija ne, ali ko vam može predvidjeti šta će se dešavati u narednom periodu”, istakao je Ivanović.

Konkretne preporuke za postupanje tokom izbornog dana još nijesu precizirali. Očekuje da će priča biti zaokružena u petak, nakon dodatnih konsultacija sa NKT-om i Instituom za javno zdravlje.

“S te naše sjednice će izaći stavovi o tome kako postupiti kada je u pitanju biračko pravo lica u samoizolaciji i kada su u pitanju lica koja su zaražena virusom. Ali sačekajte da komisija u petak zauzme stav”, navodi Ivanović.

Na pitanje imaju li rješenje za situaciju da on bude inficiran, budući da predsjednik DIK-a nema zamjenika, Ivanović kaže:

“Svi smo mi svjesni da smo potencijalni pacijenti ali moramo obavljati svoj posao. Trudimo se da mjere preduzimamo i sprovodimo ozbiljno, da smanjimo svaki rizik da dođe do zaraze. Ne bih volio da se to desi, prije svega iz ličnih razloga jer mi je jako važno da održim moje zdravstveno stanje kako treba. Nadam se da se to neće desiti, ali definitivno ne može niko glasati umjesto predsjednika, ali se mogu prenijeti ovlašćenja u dijelu rukovođenja sjeendicama”, dodaje on.

Ivanović napominje da je u izbornoj mašineriji angažovano više od 12 hiljada ljudi, te da je on kao predsjednik DIK-a odgovornost za sve te ljude. I ne samo za njih, već i za one koji ostvaruju svoje biračko pravo – građane Crne Gore.

Poručuje da će učiniti sve da izbori prođu i zakonito i epidemiološki sa svim mjerama koje mogu da suspenduju ili spriječe mogućnost zaraze.