Jonica: Prećutala sam mnogo napada, neistina, uvreda…

Socijalistička narodna partija će svu snagu i energiju posvetiti rješavanju konkretnih problema građana, koji se opravdano osjećaju zanemarenim, poručila je kandidatkinja za stranačkog lidera Snežana Jonica, navodeći da će novog predsjednika izabrati članstvo SNP-a.

Ona je naglasila da SNP nije ni stvarao, ni sve ove godine sačuvao nijedan pojedinac, niti funkcioner, već iskreno članstvo koje je uz svoju partiju iz uvjerenja, a ne iz interesa.

Prema njenim riječima, konsolidacija i unutrašnje snaženje partije svakako će joj biti jedni od prvih poteza, kako bi se zatvorila priča o “unutrašnjim problemima“ u SNP-u.

“Vlast, ali i pojedine opozicione stranke, najviše bi voljeli da se SNP stalno bavi sam sa sobom. E, to neće više moći”, rekla je Jonica agenciji Mina.

SNP će, kako je kazala, svu snagu i energiju ubuduće posvetiti rješavanju konkretnih problema običnih građana, koji se u današnjoj Crnoj Gori opravdano osjećaju zanemarenim.

“Aktuelna vlast je potvrdila da nije u stanju da rješava probleme, nego suprotno – samo da ih stvara, njeguje i proširuje. Sigurna sam da je svim iskrenim SNP-ovcima put istine i pravde na kojem smo se našli prije 19 godina preči od bilo kojeg ličnog animoziteta“, navela je Jonica.

Kako je rekla, zbog svih onih SNP-ovaca koji su ovih 19 godina bili žrtve progona, maltretiranja, političke diskriminacije, koji su rizikovali egzistenciju svoje djece, ali nisu htjeli da prodaju obraz i pored neviđenih pritisaka koje su trpjeli, “mi smo dužni da pretrpimo mnogo više“.

“Dužni smo njima da čuvamo ono što su oni stvarali. Dužni smo im da budemo jednako solidarni i požrtvovani koliko su oni bili sve ove godine i da ako su oni mogli da podrede interese svojih porodica borbi za ideju SNP, mi pokažemo spremnost da lične sujete podredimo osnaživanju partije“, istakla je Jonica.

Ona je rekla da je SNP prije 19 godina formirao narod, iskreno članstvo koje ga je čuvalo svih ovih godina, i njima pripada da na Osmom Kongresu odluče koga žele za predsjednika i kakav SNP žele u budućnosti.

“Moja “predizborna ćutnja” trajala je dva mjeseca, tokom trajanja čitavog postupka predlaganja kandidata. Smatrala sam da je taj postupak prilika da članovi SNP kažu koga žele za predsjednika, a ne da preko “Pobjede” i drugih glasila saznaju ko želi da im bude predsjednik”, navela je Jonica.

Ponosna je, kako kaže, i zahvalna što su je predložili članovi SNP-a u 19 opštinskih organizacija, zbog toga što su oni tako željeli, a ne što im je tako rečeno.

“Upravo takva i tolika podrška članstva obavezala me na kandidaturu”, naglasila je Jonica.

Ona navodi da joj je žao što je i ovaj postupak pokazao boljku koja se mora hitno liječiti u SNP, da se međupartijski obračuni iznose u javnost, da se kvalifikuju partijske kolege, prizemno vrijeđaju, a onda isti dan pozivaju na “jedinstvo”.

“Prećutala sam mnogo napada, neistina, uvreda, iako svi znaju da imam što reći i umijem odgovoriti, jer smatram da takva medijska polemika nije dobra za SNP. I da je svakoj raspravi mjesto na partijskim organima”, pojašnjava Jonica.

Ona je kazala da poštuje svoje protivkandidate.

“Žao mi je što je jedan od njih vjerovatno ponijet “predkongresnim adrenalinom” ili političkim neiskustvom ušao u tu matricu da me i on kvalifikuje, ali ne zamjeram mu na tome. SNP mi suviše znači da bih zbog bilo koje prejake riječi, ili nepromišljenog postupka, koji me lično pogađa uradila nešto što pogađa SNP. Sigurna sam da je to ono što članovi SNP-a od svih nas očekuju”, kazala je Jonica.

Ona je poručila da nikada nije niti će nuditi naivni optimizam.

“Već garantujem veliki i neprestani rad na terenu, stalni kontakt sa članstvom i rješavanje svakodnevnih problema običnih građana Crne Gore. Ponosna sam na ispravnost i istrajnost borbe SNP-a za pravednije društvo, za državu socijalne pravde i pune vladavine prava, iako smo često na tom putu bili sami i napadani sa svih strana”, navela je Jonica.

S druge strane, kako je rekla, protivi se demagogiji i populizmu u Crnoj Gori, nipodaštavanju svega što je ostvareno i profitiranju na predskazanjima opšte propasti.

“Uvjerena sam da dolazi vrijeme kada će se narod u Crnoj Gori opredjeljivati prema tome ko može da rješava njihove probleme, a ne ko je najglasniji i najsposobniji da širi neistine o političkoj konkurenciji”, poručila je Jonica.

Kako je istakla, SNP može i treba da bude generator nasušno potrebnih promjena u Crnoj Gori, jer je državi potrebno da se promijeni način vršenja vlasti, raspolaganja državnom imovinom, donošenja odluka i politička retorika.

Jonica je saopštila da se zalaže za poštovanje dogovora opozicije o bojkotu parlamenta.

“Da bojkot nije ispravna stvar, odnosno slaba tačka aktuelne vlasti ne bi se Demokratska partija socijalista (DPS) ovoliko trudio da ga minira”, smatra Jonica.

Ona je rekla da je cilj SNP-a da Crna Gora bude demokratska država, odnosno slobodno društvo, ravnopravnih, dobrostojećih i ponosnih ljudi.

“Ne smije život bilo kojeg građanina u Crnoj Gori da zavisi od nekog koalicionog sporazuma, partijske knjižice ili termina izbora. Ne smije mjerilo uspjeha u Crnoj Gori biti koga znate, nego šta znate”, rekla je Jonica.

Prema njenim riječima, niko u Crnoj Gori ne smije biti bogat bez truda, niti kriv bez presude suda.

“Sud mora sa sudi po pravdi, a ne po bilo čijem diktatu, po zakonima države, a ne partije ili mafije”, dodala je Jonica.

Naglasila je da se zalaže za sinhronizovano djelovanje opozicije, jer je to “penicilin za virus zvani DPS”.

“Saradnja opozicije, iako do nje nije lako doći, mnogo je bolja opcija od međusobnih sukoba i prepucavanja. Smatram da nijedna opoziciona stranka ili lider nemaju pravo na ucjenu i na stav “samo ja to mogu””, ocijenila je Jonica.

Ona je ponovila da SNP ima jasan cilj – promjena dosadašnjeg načina vladanja u Crnoj Gori.

To je, kako je ocijenila, mnogo više od puke promjene partije na vlasti, to ne znači da jedni zamjene druge da bi radili isto što i prethodni, nego da svi treba da se vrate građaninu, onome koji ih je birao i pitaju ga jesu li ispunili njegova očekivanja.

“Da radimo ono što treba građanima, a ne nama ili našim političkim partijama.Da vlast vršimo onako kako je dobro za Crnu Goru, a ne za bilo kojeg pojedinca ili grupaciju”, poručila je Jonica.