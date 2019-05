Jovanović: Presude dokaz da se radi o pokušaju terorizma uz podršku Rusije

Osuđujuće presude organizatorima i učesnicima pokušaja državnog udara u Crnoj Gori dokazuju ono što od prvog dana tog slučaja govorimo – da se radi o klasičnom pokušaju terorizma uz podršku obavještajnih struktura Rusije, ocijenio je predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.

<<<Mandiću i Kneževiću po pet godina zatvora<<<

“Cilj da se destabilizuje cijeli region pokušan je preko ekstremističkih grupa, uz aktivno učešće političkih lidera, koji su nasilnim putem, za interese druge države, htjeli da promjene legitimnu vlast. Kriminalnu organizaciju koja je to pokušala činile su „patriote“ koje su od velikih Srba došle do zagrljaja Kadirova, a završile su kao osuđeni teroristi, glumeći žrtve i zloupotrebljavajući probleme srpskog naroda u regionu”, kazao je on.

Prema riječima Jovanovića, zaustavljanje Crne Gore na putu učlanjenja u Evropsku uniju i NATO bio je razlog miješanja Rusije u izborni proces i to je, kako je dodao, bila poruka svim okolnim državama kako će proći u slučaju da se jasno opredjele za potpune integracije sa Zapadom.

“Već smo nekoliko puta ponovili da se iz navodnog Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu organizuju akcije destabilizacije drugih država i da je to poslije Crne Gore pokušano i u Makedoniji, opet bez uspjeha. Poslije tih poraza, pritisak Rusije definitivno je prebačen na Srbiju, koja ne sme da postane poslednje utočište propale nacionalističke politike”, smatra on.

Jovanović naglašava da kao platforma za unošenje nemira u ovaj dio Evrope koristi se problem Kosova, kao i unutrašnji odnosi u Bosni i Hercegovini.

“Prije svega potreban nam je trajni mir, koji će biti garantovan jedino dogovorom Srba i Albanaca o statusu Kosova i kompromisom koji moramo da napravimo. Paralelno sa tim, moramo aktivno da učestvujemo u riješavanju nagomilanih problema u BiH i da podržimo ideju učlanjenja ove zemlje u NATO. Sve ostale opcije od regiona prave ratnu zonu, u kojoj će, opet, stradati obični ljudi, koji su poslije tri decenije uništenih života željni isključivo malo mira i stabilnosti za sebe i svoje porodice. Da bismo to postigli, neophodno je da i dio vlasti i veći dio opozicije u Srbiji prestanu da interese ove zemlje podređuju sopstvenim težnjama, iza kojih se vidi kontinuitet pogrešne politike”, tvrdi on.