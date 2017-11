Marković vjeruje da ćemo u EU i prije 2025, odgovornost je na liderima

Premijer Duško Marković poručio je da u regionu Zapadnog Balkana više nema dileme da sve države žele članstvo u Evropskoj uniji. Kaže i da na putu ka EU odgovornost regiona nije u Briselu već među državama i liderima Zapadnog Balkana, a vjeruje i da će Crna Gora i prije 2025., za kada je EU najavila naredno proširenje, zaključiti pregovarački proces.

Marković je u Bečićima, na panel-diskusiji na temu “Region nakon četiri godine Berlinskog procesa“ istakao da odgovornost država Zapadnog Balkana u procesu ka EU ne smije i ne može biti u Briselu, već među državama i liderima Zapadnog Balkana.

“Mi smo u regionu Zapadnog Balkana imali sukob dvije temeljne vrijednosti- vrijednosti integracija, zajedništva i prosperiteta i onih vrijednosti koje su Balkan vukle godinama na začelje i samu periferiju EU. Uspjeli smo da prevladamo taj drugi sistem vrijednosti, koji je još na našem političkom, bezbjednosnom i svakom drugom tržistu prisutan. I nije nam lako. Možemo izbjeći ovaj konflikt, ako mi u regionu preuzmemo odgovornost za proces. Odgovornost za ovaj proces ne smije niti može biti u Briselu. Odgovornost za ovaj proces leži na nama, državama i liderima država Zapadnog Bakana“, rekao je premijer.

On je ocijenio da je u regionu Zapadnog Balkana u posljednjih nekoliko godina, bez obzira na sve poteškoće napravljen značajan iskorak kada je u pitanju orijentacija država regiona ka EU, odnosno ka osvajanju evropskih vrijednosti.

PV Duško Marković: Dijalog i česti neposredni susreti premijera #ZapadniBalkan bez sumnje su ojačali i razumijevanje i povjerenje među nama. pic.twitter.com/dosDcUmsOs — Vlada Crne Gore (@VladaCG) November 2, 2017

Podsjetivši sagovornike da je ovaj susret predsjednika Vlada regiona već sedmi susret u ovoj godini, premijer je istakao da upravo to čini jedan novi momenat posvećenosti i zajedništva koji daje snagu i veće izglede na uspjeh na putu ka EU.

“Ako se budemo držali tog principa, onda Evropa neće biti toliko skeptična prema nama. Ako u Brisel ne budemo dolazili sa problemima, vec sa rješenjima, onda je naša perspektiva sasvim izvjesna“, kazao je Marković.

PV Marković: Moramo nedvosmisleno iskazivati spremnost i odlučnost da ispunimo ključni zahtjev #EU: siguran i ekon. stabilan #ZapadniBalkan pic.twitter.com/O6UXPu5kp2 — Vlada Crne Gore (@VladaCG) November 2, 2017

Premijer je ocijenio da je platforma Berlinskog procesa kroz ekonomsko regionalno povezivanje već dala rezultate.

“Mi registrujemo da naše ekonomije rastu, naša konkurentnost raste, a region popravlja svoju poziciju… Sad slijedi odlučnost u primjeni naših opredeljenja. Za to nam ne trebaju akcioni planovi, to možemo da uradimo sami. Sad je pitanje svih pitanja da li ćemo sve ovo pretočiti u novu realnu vrijednost“, rekao je Marković na panel – diskusiji „Region nakon četiri godine Berlinskog procesa“.

PV Marković: Za infrastrukturne projekte boljeg povezivanja #ZapadniBalkan neophodan je novac evropskih fondova. Tome treba da se posvetimo. pic.twitter.com/jJBKVrhEjt — Vlada Crne Gore (@VladaCG) November 2, 2017

U izjavi za medije nakon panel- diskusije premijer je naglasio da region od EU očekuje snažnu podršku u projektima koji su ključni za razvoj država Zapadnog Balkana.

“Od EU očekujemo da nas snažnije podrži u onim projektima koji su ključni za naš razvoj. Dragocjeno je važna brzina kojom dolazimo do novca za projekte. Razvoj infrastrukture svih zemalja Zapadnog Balkana je ključan. Tražićemo u Londonu da nas podrže u osnivanju međunarodnih instituta za održive tehnologije. To je prilika za mlade ljude, da ovu pamet iskoristimo na našem prostoru, a ne da lutaju po cijeloj planeti. To ćemo tražiti na Samitu u Londonu“, rekao je Marković.

Ponavlja da će Crna Gora ove godine imati privredni rast iznad četiri odsto.

PV Duško Marković: Rast BDP-a #CrnaGora ove godine biće iznad 4%. Tome je doprinijelo i članstvo u #NATO-u. I zato smo za dalje proširenje. pic.twitter.com/dNQyMi8Hrh — Vlada Crne Gore (@VladaCG) November 2, 2017

Premijer je zaključio da vjeruje da će Crna Gora i prije 2025, za kada je EU najavila naredno proširenje, zaključiti pregovarački proces i da mi evropske integracije ne posmatramo kao trku sa zemljama regiona već je cilj implementacija evropskih standarda kako bi građani osjetili boljitak.

Na dvodnevnoj konferenciji, tokom koje će biti organizovano nekoliko panel-diskusija, učestvuju predsjednik Vlade Republike Makedonije Zoran Zaev, predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, zamjenica predsjednika Vlade Republike Albanije Senida Mesi, potpredsjednik Vlade Republike Srbije Rasim Ljajić, potpredsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj Pjer Heilbron, bivši predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, nekadašnji predsjednik Slovenije Milan Kučan kao i više ministara, istoričara, ekonomista i eksperata raznih profila.

S.Đukanović