Milić miran do Kongresa

Srđan Milić je medije i članove partije o ostaci obavijestio 25. maja, dakle tačno prije 15 dana. Prema tvrdnjama sagovornika Dnevnih novina iz SNP, došlo je, na izvjestan način, do pucanja u partiji.

“Svih 16 predsjednika opštinskih odbora koji su kao pojedinci opstruirali rad GO, odnosno odložili sjednicu, za šta ni u kom slučaju nisu ovlašćeni niti imaju bilo kakvo pravo na to, tako je na čelu partije i dalje ostao ‘predsjednik u ostavci’ a sjednica ni do danas nije održana”, rekao je izvor DN.

Ističe da nije nemoguć scenario da bude sazvana elektronska sjednica, kao kada je na dnevnom redu GO bila smjena Aleksandra Damjanovića.

“Moguće je samo konstatovanje ostavke i određivanje nekog ko će voditi partiju do kongresa kao v.d. predsjednika”, kaže izvor DN.

Prethodni pokušaj potvrđivanja Milićeve ostavke propao je nakon što je najstariji član GO Branko Ivanović odložio prethodno najavljenu sjednicu. Prema tvrdnjama nekih članova te partije, njen Statut je prekršen time što je sjednicu otkazao Ivanović, kao najstariji član GO.

“Milić je dao pismenu ostavku koja je trebala da bude konstatovana na sjednici GO i na kojoj je trebao da bude izabran najstariji član GO koji bi vodio partiju do kongresa, Branko Ivanović. Međutim, Ivanović je otkazao sjednicu prije nego što je izabran, čime je prekršen član 62 statuta partije”, kazala je nedavno bivša poslanica Danka Markovic za DN.

Podsjećamo, Srđan Milić podnio je ostavku na mjesto predsjednika SNP-a. On je to potvrdio u saopštenju dostavljenom medijima u kojem je naveo da će ostavka biti konstatovana na sljedećoj sjednici Glavnog odbora.

“Obavještavam javnost da podnosim ostavku na mjesto predsjednika Socijalističke narodne partije. U najskorije vrijeme, zakazana je nova 25. sjednica Glavnog odbora u vezi sa konstatacijom ostavke i donošenjem odluka koje će definisati unutarpartijske postupke oko VIII Kongresa SNP-a”, saopštio je Milić.

On se zahvalio članovima i simpatizerima SNP-a na “privilegiji i časti da ih predstavlja u proteklih skoro 11 godina”.

Aleksandar Damjanović 1. marta podnio je ostavku na funkciju u GO, a Glavni odbor SNP-a na elektronskoj sjednici razriješio je svih funkcija Damjanovića zbog, kako su naveli, kršenja statuta partije.

Nezadovoljni odlukom GO, članovi beranskog, ulcinjskog i bjelopoljskog SNP-a zatražili su nedavno Milićevu ostavku, dok su o zahtjevu za njegovom smjenom podijeljeni u plavskom i kolašinskom odboru.

Tri raskola za pet godina

Odlazak Damjanovića iz SNP-a je treći raskol od kad je Milić na čelu partije. Prvi je bio 2012. godine kada je dio funkcinonera, predvođenih Predragom Bulatovićem i Milanom Kneževićem, napustio stranku. Oni su formirali Demokratsku narodnu partiju koja je postala konstituent Demokratskog fronta.

Drugi veliki raskol za vrijeme Milićevog mandata desio se 2015. godine kad su Aleksa Bečić, Velizar Kaluđerović i Neven Gošović sa velikim brojem funkcionera, uglavnom iz podgoričkog odbora, napustili stranku i osnovali Demokratsku Crnu Goru.

Nakon posljednjeg cijepanja partije i odlaska istaknutog funkcionera Aleksandra Damjanovića, zbog čega je negodovala većina opštinskih odbora, usljedila je Milićeva odluka o ostavci.