MUP pokrenuo postupak oduzimanja državljanstva Jokiću

Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je po službenoj dužnosti postupak za gubitak crnogorskog državljanstva gradonačelniku Kotora Vladimiru Jokiću, odmah nakon što je od Uprave policije dobilo Jokićevo uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije dobijenom nakon 3. juna 2006. godine, pišu Dnevne novine.

Postupak je pokrenut po sili zakona, a predmet je vraćen kotorskim nadležnim organima koji će uzeti izjavu od Jokića, saopšteno je iz crnogorskog MUP-a Dnevnim novinama.

DN su prve objavile informaciju da predsjednik kotorske opštine u trenutku kada je bio kandidat na odborničkoj listi za lokalne izbore ima i crnogorsko i srpsko državljanstvo, odnosno samo srpsko, budući da se crnogorsko gubi po sili zakona, uzimanjem državljanstva zemlje sa kojom Crna Gora nema potpisan sporazum, kao što je to u slučaju Srbije.

DN su početkom jula objavile da je Jokić srpski državljanin od 2013. godine, da je to postao na lični zahtjev, i potkrijepile tu informaciju uvjerenjem iz evidencije državljana Srbije – Gradske opštine Beograd. Nekoliko dana nakon toga, Jokić je javnosti pokazao potvrdu MUP-a Srbije u kojoj piše da nije na evidenciji državljana Srbije. Potvrda je izdata 4. jula ove godine. Međutim, maltene u isto vrijeme on se u Gradskoj opštini Beograd vodio i dalje kao srpski državljanin, što potvrđuje uvjerenje izdato 6. jula, dakle dva dana nakon potvrde koju je kao dokaz da nije više državljanin Srbije priložio predsjednik kotorske opštine.

Šta se tu sve dogodilo, da li je došlo do previda srpskih vlasti ili je u pitanju nešto drugo, vjerovatno će morati da odgonetnu istražni organi.

No, ono što je činjenica jeste da Jokić od 11. septembra 2013. postao srpski državljanin, te da se nikako nije mogao naći na odborničkoj listi, odnosno nije imao pravo niti da bira, ni da bude biran. Ukoliko je tačno da se Jokić više ne vodi kao državljanin Republike Srbije, to ne znači da mu po automatizmu pripada crnogorsko državljanstvo, već da to državljanstvo treba da traži. A dok ga ne dobije ne može biti na biračkom spisku, ne može glasati ni biti biran.

Izbori u Kotoru održani su 16. oktobra, a od 17.964 upisanih birača glasalo ih je 12.526, odnosno 69,73 odsto. Zvanični rezultati glasanja pokazali su da je Demokratska partija socijalista osvojila 12 mandata, Demokratski front i Demokrate po pet mandata, Socijalistička narodna partija i Socijaldemokratska partija po tri mandata, dva su dobile Socijaldemokrate, a po jedan HGI, Liberalna partija i URA. Bez mandata ostali su Pozitivna, Demos i Radikali.

Za formiranje vlasti trebalo je 17 mandata, budući da lokalni parlament čine 33 odbornika. Nakon tri mjeseca, kotorsku vlast formirale su Demokrate, DF, SDP I URA, uz podršku SNP-a manjinskoj vlasti ove četiri stranke. Tada je dogovoreno da Demokrate daju predsjednika opštine, a Demokratski front predsjednika lokalnog parlamenta.