Opozicija pričom o jedinstvenom bojkotu drsko prevarila birače

Pričom o jedinstvenom bojkotu parlamenta, opozicijaje vrlo jasno i drsko prevarila glasače. Crnogorski parlament, de facto i de jure, nije bojkotovan od većeg dijela opozicije, jer je u skupštinske klupe prvo došla SDP, a sada Demokratski front i jedan samostalni poslanik. Znači daje neprisustvovanje sjednicama ostalih opozicionih poslanika samo neispunjavanje njihovih radnih obaveza kazao je za Pobjedu Ranko Đonović, politički analitičar.

Lični interesi

Crnogorska opozicija već godinu bojkotuje Skupštinu. Počeli su jedinstveno, ističući više puta da će u tome istrajati sve dok vlast ne udovolji njihovim zahtjevima, od kojih je ključni dobijanje datuma za vanredne parlamentarne izbore.

Ipak, kada su prvi lični interesi lidera Demokratskog fronta bili ugroženi, poslanici tog opozicionog saveza vratili su se u Skupštinu.

Nakon što je ukinut imunitet Milanu Kneževiću i Andriji Mandiću u februaru ove godine, koji su se sumnjičili za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore putem podstrekavanja, poslanici DF-a upali su u Skupštinu i izazvali incident u holu, nasrćući verbalno i fizički na kolege iz vlasti.

DF prekinuo je na kratko bojkot parlamenta i kada je oduziman imunitet Milanu Kneževiću, Marini Jočić, Milutinu Đukanoviću i Branku Raduloviću, koj i su se sumnjičili za nasilničko ponašanje u skupštinskom holu februara ove godine.

Njihov dolazak ostaće i tada upamćen jer su izazvali grub incidentna sjednici Administrativnog odbora.

Specifičan je bio i dolazak DF-a u parlament kada je Nebojši Medojeviću, u junu ove godine, oduzet poslanički imunitet i time odobreno pokretanje krivičnog postupka protiv njega i određivanje pritvora zbog sumnji da je prao novac. Poslanici Fronta tada su se zadržali malo duže u parlamentu, čak su i noćili u svom poslaničkom klubu kako bi na taj način zaštitili kolegu Medojevića od hapšenja. Tamo su ostali do odluke vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića kojom je suspenđovao određivanje pritvora Medojeviću.

DF je posljednji put učestvovao u radu plenarne sjednice u srijedu, na premijerskom satu. Ne zna se da li će nastaviti da dolaze na sjednice, jer nijesu precizirali da li prekidaju bojkot trajno ili selektivno.

Tokom trajanja bojkota samo jednom se u skupštinske klupe vratila SDP, kada je bilo glasanje o ulasku u NATO.

Za sada je jedino građanska opozicija (Demokrate, SNP, URA, SDP, Demos) kategorična da se neće vratiti u skupštinske klupe dok ne izdejstvuje vanredne parlamentarne izbore.

Bez principijelnosti

Ranko Đonović, komentarišući selektivni prekid bojkota od DFa, upitao je “kako je moguće da ne bojkotuju parlament samo kada je u pitanju njihov lični interes”.

“Ako bojkotuju rad parlamenta, kako kažu, kako je moguće da učestvuju u radu Skupštine samo onda kada je to lični interes čelnika pojedinih opozicionih grupacija. Zašto to nijesu radili i kada su članovi njihovih partija bili lišeni slobode zbog djela koja su po njihovom nalogu uradili. To je prije svega pitanje principijelnosti odnosno političkog morala”, ocijenio je Đonović.

Prema njegovim riječima, opozicija je morala glasačima u prethodnoj predizbornoj kampanji precizno reći da će, ako ne osvoje vlast, milom ili silom, koristiti sve svoje privilegije i neće se baviti poslom za koji su vrlo dobro plaćeni od istih tih glasača.

Politička šteta

Đonović je istakao da poslanici koji ne prisustvuju sjednicama parlamenta nanose najveću štetu svojim političkim grupacijama.

“Ako crnogorsku opoziciju gledamo kao jedinstvenu, kako se ona često legimitiše nastupajući protiv aktuelne vlasti, tada nam mora biti jasno da se radi o nezrelim i neznavenim pojedincima partija i koalicija. Osim što strastveno žele vlast, oni strastveno mrze postojeću vlast. Cilj te i takve opozicije je da mrzi državu Crnu Goru i želi joj svako zlo makar za to bila cijena međusobno prolivanje krvi. Takvo nešto nije novo i viđeno je u posljednjih sto godina više puta. Repriza danas nije moguća”, kazao je on.

Đonović kaže da “kao što se planeta Zemlja okreće, tako i država Crna Gora ipak ide naprijed, donoseći, kako-tako, dobro svim njenim građanima”.

“Naravno da bi mogla mnogo bolje i više, a što to nije tako, možemo u dobroj mjeri zahvaliti anticrnogorskoj opoziciji”, kazao je Đonović.