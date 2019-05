Perović nakon povratka iz Brisela: Ne odustajemo od protesta

Delegacija Pokreta Odupri se 97.000, na čelu sa Džemalom Perovićem, se po povratku iz Brisela vratila još uvjerenija da protesti ostaju kao najznačajniji vid borbe, iako ne i jedini.

Perović je za Dan kazao da su se susreli sa predstavnicima različitih struktura narazličitim nivoima, čije identitete ne može otkriti, gdje su naišli na razumijevanje i da će u Briselu za njihovu borbu imati dugoročnu podršku.

“Nivo informisanosti o situaciji u Crnoj Gori je od sagovornika do sagovornika bio različit. Imam utisak da su neki od njih znali pravu situaciju i bolje od nas, ali je bilo i onih koji nijesu znali za razmjere korupcije, nekontrolisane moći i monopola nekoliko familija, koje su opet pod punom kontrolom i dominacijom porodice Đukanović. Iako je, po svemu što se dešava od afere „Marović” do afere „Koverat” (i zadnja sa insajderom oko utaje poreza njihovih sinova), i ta kontrola i dominacija je pred pucanjem i totalnim razotkrivanjem. To se u Briselu ubuduće i očekuje od nas, da Pokret „Odupri se” bude sponau slobodnoj komunikaciji i razmjeni informacija između građana i EU, a ne kao dosad da samo korumpirani predsjednik komunicira sa EU. Povezaćemo i umrežiti sve snage u Crnoj Gori kojima ova korumpirana vlast postaje nepodnošljiva”, kazao je Perović.

Kako je naveo, ponudili su im konkretnu podršku oko načina borbe, strategije i aktivnosti.

“Nakon izbora za Evropski parlament obećani su nam pozivi i susreti na mnogo višim nivoima. Sporazum o budućnosti je ocijenjen kao dobra osnova za prave demokratske reforme u Crnoj Gori i za oslobađanje od korumpiranogrežima”, kazao je Perović.

U Pokretu su uvjereni da će se nesuglasice (koje vode porijeklo prije započinjanja masovnih protesta) prevazići.

“Upravo će protesti i dalje aktivnosti Odbora, proširivanjem i proaktivnim djelovanjem, opet privoljeti opoziciju da bolje sagledaju volju građana na protestima i želje za korjenitim promjenama. Imanentno je svakoj normalnoj opoziciji da sagleda prioritete, a nema danasu Crnoj Gori većeg prioriteta nego stvaranja us lova za smjenu korumpiranog režima, na prvim slobodnim i poštenim izborima. A ispunjenje ciljeva iz Sporazuma je jedina garancija da će se to i desiti”, decidan je Perović.

Prema njegovim riječima, protesti ostaju najznačajniji vid borbe, ali ne i jedini.

“Ne razmišljamo o radikalizaciji, ali smo uvjereni da će režim ulaziti iz greške u grešku i da će u jednom trenutku pribjeći radikalizaciji i to će im biti poslednja greška pred slomom. Biće to kap koja će preliti čašu. O tome su nam govorili i naši sagovornici”, zaključio je Perović.