Potpisan sporazum Da svako ima

Sporazum “Da svako ima” potpisan je večeras u Bijelom Polju. On nije konkurencija nijednoj opozicionoj partiji ili koaliciji, već Demokratskoj partiji socijalista, poručili su večeras potpisnici.

Sporazum su potpisali Goran Danilović (UCG), Vladimir Joković (SNP), Janko Vučinić (RP), Aleksandar Damjanović (Klub nezavisnih poslanika) i Anka Vukićević.

Joković je saopštio da su potpisali sporazum za sve one koji žele Crnu Goru evropskih vrijednosti, slobode, časti, pravde i poštenja.

“On nije uperen ni protiv koga, osim DPS i njegovih satelita, a svi oni koji žele da budu sa nama, uz nas i pored nas ili da budemo zajedno. Mi ćemo tome dati maksimalan dorinos i svi će zakucati na otvorena vrata,” poručio je predsjednik SNP sa skupa pristalica saveza, koji je održan u bjelopoljskom Centru za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“.

On je kazao da su namjerno izabrali Bijelo Polje, znajući da je Crne Gora podijeljena i da su je podijelili oni koji toliko dugo vladaju nazasluženo.

“Sve su podijelili u Crnoj Gori, podijelili su familije, sela, Crnu Goru na sjever i na jug, podijelili akademije, podijelili sve, samo pare ne dijele uzimajući ih za sebe. Borićemo se protiv onih desetak koji imaju sve što im treba dok mi ostali samo želimo ono što nam treba. Zato vjerujte u nas, mi ćemo biti protiv njih i nikada nećemo dozvoliti da oni Crnu Goru doživljavaju kao svoju imovinu, već ćemo je mi doživlajvati kao svoju domovinu“, kazao je Joković.

Danilović je kazao da vjeruje da se radi o istorijskom danu.

“Problem Crne Gore je u imanju, zbog toga smo se dogovorili da stanemo pod taj krov, a zidove i kuću već imamo. Da svako ima, da svako vrati ono što su nam oteli, da svako ima budućnost, da svi imamo prava da ne molimo, da ne klečimo i ne tražimo ono što su naši preci ostavili svima nama. Da vratimo ukradeno, oteto, potrošeno, da stvorimo novu vrijednost, da kao ozbiljni ljudi, političari i budući državnici stvaramo danas da bi naša djeca imala sjutra. Da ispravimo nepravde, da učinimo nemoguće, da se nadamo, da vjerujemo, da možemo jer znamo bolje od njih,” kazao je predsjednik Ujedninjene Crne Gore.

On je ponovio da nijesu konkurencija ostalim opozicionim subjektima.

“Svi koji su već u nekoj opozicionoj gupaciji neka tamo i ostanu, srećno im bilo, u nama imaju političke prijatelje i pruženu ruku saradnje. Ali mi smo odgovorni ljudi i sjetili smo se na vrijeme one Vukove „Nek svak učini za svoju državu koliko je kadar i država neće propasti“. Ovoj državi neće biti do nas, ovo su časni i pošteni ljudi, ljudi koji znaju, koji su pokazali da umiju da vode. Mi ne želimo da u nas gledate kao u vođe, kao u ljude koji su spremni da budu na čelu kolone samo zbog sebe, provjerite nas. Nijesmo bili prinuđeni na saradnju to je naš doborovoljni izbor, želimo to zbog vas, želimo jer smo osluškivali i čuli daj jednom pokušajte zajedno. Danas u Bijelom Polju tri politička subjekta nezavisni poslanici dokazuju da je to moguće. Zanemarujemo nesporazume, rasprave i ružne riječi kojih je možda bilo, vi ste važniji od nas, mi samo govorimo u vaše ime“, saopštio je Danilović.

Nezavisna poslanica Anka Vukićević je kazala da opozicija mora da pokaže da je drugačija.