Savjetnik predsjednika SO Kolašin nosilac četničkog ordena

Savjetnik predsjednika Skupštie opštine Kolašin i predsjednik lokalnog odbora Nove srpske demokratije Dragoljub Bulatović, dobio je na nedavnom skupu pristalica četničkog komadanta Pavla Đurišića u Gornjem Zaostru četnički orden, saznaju Dnevne novine iz više izvora.

Bulatović, koji je jedan od najbližih saradnika predsjednice opštine Željke Vuksanović, koja je i predsjednik Opštinskog odbora Socijaldemokratske partije, i savjetnik predsjednika SO Aleksandra Dožića, nije želio da potvrdi Dnevnim novinama da je u Gornjem Zaostru dobio četnički orden.

“Da li sam dobio orden ili nijesam, to je moja privatna stvar i u to nema niko pravo da se miješa. Ne vodim evidenciju i ne interesuje me ko je šta dobio. Imam svoje opredjeljenje i ponašam se u skladu sa onim što ja mislim da je ispravno. Ko misli da nije? Komunisti. Neka misle, za mene je to ispravno. Sve što radim u slobodno vrijeme to je moja lična stvar i to se ne tiče politike. Nema veze sa politikom to što ja baštinim neke stvari koje su mi tradicionalno porodično vezane i ništa drugo osim toga. Moja je stvar da li sam ili nijesam dobio orden”, kazao je Bulatović zaboravljajući da je javna ličnost i da Kolašince koji su u Drugom svjetskom ratu stradali od ruke okupatora i četnika, veoma interesuje koju tradiciju baštini i čije ordenje nosi jedan opštinski funkcioner.

Prilikom skupa u Gornjem Zaostru ekipi TV CG je zabranjeno da snima čitav skup, a ispostavilo se upravo zbog dodjele ordena, jer organizatori nijesu htjeli da građani Crne Gore saznaju ko su dobitnici tog “priznanja”.

Inače, Dragoljub Bulatović već godinama u svojim partijskim kancelarijama na zidu ima slike Draže Mihailovića i Pavla Đurišića. Na naše pitanje da li je to tačno, on je ponovio da je njegovo ideološko opredjeljenje svima poznato i sasvim jasno.

Spisak dobitnika četničkih ordena, koji su dijeljeni na skupu u Gornjem Zaostru još nije objavljen, a sagovornik naših novina koji je želio da ostane anoniman, tvrdi da za to još nije došlo vrijeme. On je, međutim, potvrdio da je među njima i Dragoljub Bulatović, saradnik predsjednice opštine Željke Vuksanović i savjetnik predsjednika SO Kolašin Aleksandra Dožića.

U svemu ovome posebno je interesantno ponašanje Socijaldemokratske partije koja je u Kolašinu u koaliciji sa Demokratskim frontom, odnosno Novom srpskom demokratijom. Kada je iz Gornjeg Zaostra potekla inicijativa za izgradnju spomenika četničkom komadantu Pavlu Đurišiću centrala SDP se nije oglasila, već je saopštenje izdao Opštinski odbor Petnjice, koji je tražio da se zabrani podizanje spomenika. Očigledno politika ima prednost nad ideologijom makar kada su socijaldemokrate Ranka Krivokapića u pitanju.

Ostaje pitanje da li su građani Crne Gore nakon svega što su preživjeli u Drugom svjetskom ratu zaslužili da gledaju kako potomci onih koji su bili kvislinzi i bili na strani okupatora jedni drugima dijele ordenje. To čine u slavu onih koji su na području Crne Gore, Sandžaka i istočne Bosne počinili strašne zločine.