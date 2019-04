Barselona po 26. put šampion Španije

Pobjedom nad Levanteom (1:0) na Nou Kampu, fudbaleri Barselone osigurali su 26. titulu prvaka Španije.

Katalonci su teže od očekivanog slomili otpor ekipe iz Valensije, ali to neće umanjiti šampionsko slavlje za koje je, bez dileme, najzaslužniji Lionel Mesi.

🏆 @LaLiga CHAMPIONS 2018-2019!

8 leagues in 11 years.

Making the extraordinary seem normal.

🖌🎨 #WeColorLaLiga 🔵🔴 pic.twitter.com/8GF2paM493

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2019