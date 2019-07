Crnogorac donio pobjedu Partizanu

Fudbaleri Partizana minimalno su pobijedili ekipu Kona Kej u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Crno-bijeli ostvarili su dobar rezultat u Velsu i slavili su 1:0.

Gol odluke postigao je crnogorski reprezentativac Aleksandar Šćekić u 62. minutu.

Ožegović je glavom pronašao Šćekića, koji je iz voleja lijevom nogom poslao loptu u gol.

FULL TIME |⏰| @the_nomads 0-1 @FKPartizanEN

We lead the tie thanks to a Šćekić strike in the 62nd minute. It was a tough encounter against typically tenacious British opponents in @the_nomads, who never gave up. By no means vintage.. work to do in Belgrade.#EuropaLeague pic.twitter.com/3Z4rj3BVCs

— Partizan Belgrade 🇬🇧 (@FKPartizanEN) July 25, 2019