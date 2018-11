Drugo mjesto ili Liga D

Ako je prostor za kalkulacije pred utakmicu sa Srbijom postojao, nakon 5. kola grupe 4 Divizije C Lige nacija sve je kristalno jasno!

Crna Gora protiv Rumunije pod Goricom (utorak, 20.45) igra za drugo mjesto u grupi, odgovara nam samo trijumf, a u slučaju remija ili poraza “hrabri sokolovi” bi mogli da ispadnu u najlošiju Ligu D.

Situacija je sljedeća: najlošija trećeplasirana selekcija u kompletnoj Ligi C će se preseliti u rang niže, a to mjesto trenutno zauzima naša reprezentacija sa jednim bodom koliko ima i Kipar iz grupe 3 Lige C. Trećeplasiranim selekcijama se briše učinak ostvaren sa četvrtom reprezentacijom iz grupe, pa zato učenici Ljubiše Tumbakovića imaju samo jedan bod, jer je “nestalo” šest bodova osvojenih protiv Litvanije koja je već u Ligi D.

Drugo mjesto donosi treći ili četvrti šešir pri žrijebanju kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo 2020. u Dablinu 2. decembra, te mogućnost igranja plej ofa za EURO kroz Ligu C ukoliko pobjednik grupe 4 (vjerovatno Srbija) kroz kvalifikacije koje startuju u martu obezbijedi plasman na prvenstvo Starog kontinenta.

A treće mjesto sigurno donosi četvrti šešir na žrijebu u glavnom gradu Irske, te zavisnost šta će uraditi Kipar, koji je trenutno zbog gol razlike bolje plasiran na tabeli ‘najlošijih trećeplasiranih u Ligi C’.

Ukoliko Kipar večeras (20.45) kod kuće izgubi od Norveške, nama bi bio dovoljan remi da ne ispadnemo u Ligu D, pa čak i poraz, ali da u konačnom imamo bolju gol – razliku.

A ako Kipar i Norveška odigraju neriješeno, “sokolovi” takođe moraju da remiziraju, ali da u konačnom opet imaju bolju “gol razliku”. U konačnom, nama bi najviše odgovarao trijumf Norveške sa što većom razlikom, da ne bi strijepili oko ispadanja u Ligu D.

Na kraju, možda Liga D i nije loša opcija, jer se preko nje lakše može stići do Evropskog prvenstva 2024, ali u tom slučaju bi “hrabri sokolovi” definitivno bili reprezentacija posljednjeg reda, a teško da bi navijačima bilo primamljivo da gledaju San Marino, Andoru, Luksemburg, Maltu…