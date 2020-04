Ferguson Pogbi slomio srce

Pol Pogba je kazao da mu je svojevremeno Aleks Ferguson slomio srce.

Pogba je 2012. ostao bez mjesta u prvoj postavi Junajteda, nakon što je prošao omladinski pogon.

Zbog toga je prihvatio ponudu Juventusa.

“Bila su to jako teška vremena za mene zbog svega što se događalo. Aleks Ferguson je za mene najbolji trener svih vremena, ali činjenica je da me povrijedio. Bio sam zadnja opcija za njega. Tada su čak Rafael i Park igrali u veznom redu, a mene nije bilo nigdje. Onda je on odlučio da vrati Pola Skolsa iz penzije i to je za mene bilo ponižavajuće”, započeo je Pogba i dodao:

“Tada mi je srce bilo slomljeno. Znao sam da moram nešto mijenjati pa sam otišao u Juventus. To je bila teška odluka za mene jer sam sve morao početi od nule. Ali znao sam da je to pravi put i pokazalo se da nisam pogriješio. Drago mi je zbog toga.”