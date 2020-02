Gvardiola i Sterling ostaju na Etihadu i pored kazne UEFA

Pep Gvardiola i Rahim Sterling odlučili su da ostanu u Mančester sitiju, iako ovaj klub u sljedeće dvije sezone neće igrati u evropskim takmičenjima zbog kazne UEFA.

BREAKING: Pep Guardiola and Raheem Sterling are planning to stay at Manchester City despite UEFA banning the club from European competitions for the next two seasons.

