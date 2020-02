Gvardiola preokretom osvojio Madrid, Lion savladao Juventus

Mančester siti i Lion su ostvarili prednost pred revanše osmine finala Lige šampiona.

U duelu Zidana i Gvardiole, radovao se Katalonac, iako nije tako izgledalo do završnice utakmice.

Nakon što su u prvom dijelu oba tima imala po jednu šansu, Siti je bolje počeo nastavak utakmice, ali Marez nije iskoristio dvije dobre prilike.

Kazna je stigla pola sata prije kraja, kada su slabo reagovali Otamendi i Rodri, a odlično najprije Modrić i potom Vinisijus, koji je asistirao Isku za pogodak.

Uslijedio je potom najbolji period igre “merengesa”, činilo se da bi mogli da uvećaju prednost, ali se onda za pet minuta sve promijenilo.

De Brujne je asistirao Gabrijelu Žesusu, koji je savladao Kurtou u 78. minutu. Tražili su domać faul nad Ramosom, kojeg jeste malo odgurnuo Brazilac, ali je sudija Orsato pokazao na centar.

Pet minuta kasnije Karvahal je oborio Sterlinga i skrivio penal, koji je u gol pretvorio Kevin De Brujne.

Nedugo zatim, direktan crveni karton dobio je Serhio Ramos, koji je spriječio Žesusa da vjerovatno otkloni sve dileme oko putnika u četvrtfinale.

Pred Realom je težak posao, a prednost će u revanšu, istina pred svojom publikom juriti i Juventus.

Lion je večeras savladao “staru damu” golom Lukasa Tosara u završnici prvog dijela.

Prije toga je Ekambi pogodio prečku gola Juventusa.

Gosti iz Torina jalovo su napadali u nastavku i moraće mnogo bolje, ako ne žele da već na startu nokaut faze se oproste od Lige šampiona.

LIGA ŠAMPIONA:

REAL – MANČESTER SITI 1:2

Isko 60. Žesus 78, De Brujne 93.

LION – JUVENTUS 1:0

Tusar 31.

Tok utakmica:

88′- Dibala daje gol za Juve, ali je bio u ofsajdu. Ostaje 1:0 u Lionu.

86′- Ramos kao posljednji igrač odbrane ruši Žesusa na ivici kaznenog prostora i Orsato mu opravdano pokazuje crveni karton.

83′- GOOOLLL! Preokret “građana”, De Brujne koristi jedanaesterac.

82′- Penal za Siti! Karvahal je srušio Sterlinga u kaznenom prostoru!

78′-GOOOLLL! Izjednačenje na “Bernabeuu”. Ubacio je loptu De Brujne, a Žesus glavom iz blizine pogodio. Tražili su Madriđani da sudija Orsato ne prizna gol jer je Brazilac odgurnuo Ramosa, ali je on pokazao na centar.

Kevin De Bruyne knows how to give passes in a way it gets to who he wants!! Sweet goal from Jesus! #RMACIT pic.twitter.com/lFjuNcOisB — one regular user💨🚶🏾‍♂️ (@__tommyk_) February 26, 2020

67′- Juventus zasad daleko od izjednačenja i pored pokušaja u nastavku.

60′-GOOOOLLL! Ekspolozija u Madridu! Pogriješili su Otamendi i Rodri, iskoristio je to Vinisijus da asistira Isku, koji je poentirao za 1:0.

57′- Nova odlična šansa za “građane”. Opet je Marez bio pred golom, ali se istakao Kurtoa.

50′- Kontra Sitija, dodavanje De Brujnea za Mareza, koji nije precizno šutirao sa 14 metara.

46′- Nastavljene su posljednje dvije utakmice osmine finala Lige šampiona.

⏰ HALF-TIME ⏰ 😮 Gabriel Jesus & Karim Benzema go close in Madrid

⚽ Tousart puts Lyon in front at the break Follow LIVE 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020

Na poluvremenu, nema golova u Madridu, uz po jednu odličnu šansu na obje strane. U Lionu golom Tusara vodi domaćin, a prethodno je prečku pogodio Ekambi.

45+2′- Nova prilika za Siti. Nakon kornera De Brujnea, nije sjajno loptu odbio Kurtoa, uslijedio je volej Žesusa, ali su na pravom mjestu bili Ramos i Kazemiro i spriječili loptu da uđe u gol.

33′- Problem za Gvardiolu. Povrijedio se Laport, mijenja ga Fernandinjo.

31′-GOOOLL! Vodi Lion protiv Juventusa, strijelac je Lukas Tusar. Golu je prethodio prodor Uara po lijevoj strani i dobra asistencija za Tusara.

30′- Konačno prilika za Real. Centrirao je Mendi, a Benzema šutirao glavom. Međutim, istakao se Ederson. Potom je u padu pokušao Vinisijus, ali nije uspio da stigne do lopte.

21′- Mnogo sreće za Juventus, Ekambi je pogodio prečku gola “stare dame”.

21′- Poslije mirnih 20 minuta, velika šansa za Siti. De Brujne je asistirao, Žesus šutirao sa sedam metara, ali je odbranio Kurtoa.

1′-Počeli su mečevi u Madridu i Lionu.

Derbi na “Santjago Bernabeu” igraju Real i Mančester siti. Poslije ispadanja iz šampionske trke u Premijer ligi, “građani” su sve karte bacili na elitno takmičenje.

🗒️ TEAM NEWS: Gabriel Jesus is in ahead of Agüero. Sterling returns to the Manchester City squad.#UCL pic.twitter.com/UtC9EPMsBz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020

Pritisak im predstavlja neizvjesnost kada je sljedeća sezona u pitanju zbog kazne UEFA zbog kršenja finansijskog fer pleja, zbog čega bi Siti dvije godine mogao da ostane bez Evrope.

Real je u trci u Primeri, u nedjelju će dočekati Barselonu, ali poslije dva kiksa u prvenstva ovaj meč je veoma bitan za “merengese”.

U drugom meču večerašnjeg programa, Lion će dočekati Juventus.

“Stara dama” i ove sezone sa Kristijanom Ronaldom traži toliko željeni trofej Lige šampiona.