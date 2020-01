Juveov posao, zaradili 25 miliona za rezervistu

Juventus je još jednom pokazao kako radi dobar posao na transfer pijaci.

Torinski klub prodao je Emrea Džana 25 miliona eura Borusiji Dortmund.

Ovaj igrač stigao je bez obeštećenja u Torino.

Nije dobijao previše šansi u Torinu zbog čega je insistirao na transferu.

Prva ideja je bila da bude proslijeđen Barseloni u trejdu za Rakitića, ali se na kraju javio Dortmund.

Džan ide na pozajmicu, a na ljeto je obavezan otkup ugovora.

Emre Can from Juventus to Borussia Dortmund, here we go! Loan with obligation to buy. Total agreement. 🇩🇪 #transfers #Juve #BVB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2020