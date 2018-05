Kejn vjeruje da Engleska može do titule svjetskog šampiona

Napadač Totenhema Hari Kejn vjeruje da reprezentacija Engleske može do titule svjetskog šampiona na predstojećem Mundijalu u Rusiju.

Kejn će, odlukom selektora Gereta Sautgejta, predvoditi Gordi albion sa kapitenskom trakom oko ruke.

“Nemoguće je ne sanjati o podizanju pehara svjetskog šampiona. To je najveće takmičenje na svijetu. Vjerujem da ga možemo osvojiti. Svako može. Ne mogu da sjedim ovdje i kažem da nećemo ići da osvijimo jer ne možemo to da učinimo. To je moj način razmišljanja, želim da pobijedim u svemu što radi. Ostali igrači u timo takođe žele. Vrijedi boriti se, siguran sam da smo svi sanjali da osvajamo ovaj trofej i ovo je naša prilika”, rekao je Kejn.

Engleska ć u grupnoj fazi igrati sa Belgijom, Tunisom i Panamom.

L.Đ.