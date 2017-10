Lajpcig ispustio fudbalsko blago – Mbapea!

Lajpcig je prije dvije godine mogao da angažuje Kilijana Mbapea, tvrdi bivši sportski direktor njemačkog kluba Ralf Ragnik.

Jedan od uslova za realizaciju transfera bio je da Ragnik u to vrijeme postane trener Lajpciga.

“Mi smo zamalo doveli Mbapea. Problem je bio u tome što je klub tek ostao bez trenera Aleksandera Cornigera. To je bilo neposredno poslije zimske pauze 2015. i u tom trenutku nismo znali ko će biti trener. Mbapeov otac mi je rekao da ako mogu da garantujem da ću ja postati novi trener, on će ubijediti sina da pređe u Lajpcig. Nažalost, ja u februaru 2015. nisam mogao to da mu obećam”, rekao je Ragnik.

On je trener Lajpciga postao krajem maja i uveo ga u Bundesligu, prije nego što je njegovo mjesto zauzeo sadašnji šef struke Ralf Hasenhutl.