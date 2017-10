Levandovski za istoriju

Robert Levandovski postao je najbolji strijelac u istoriji evropskih kvalifikacija.

Levandovski je nakon nove fenomenalne predstave u Jermeniji i postignutog het trika srušio rekord po broju golova u jednom kvalifikacionom ciklusu. Na devet mečeva u borbi za plasman u Rusiju, Levandovski je dao već 15 pogodaka.

Na taj način je srušio učinak našeg Peđe Mijatovića i Kristijana Ronalda koji su dali po 14 u jednom ciklusu, pri čemu Portugalac to može i da popravi.

Robert Lewandowski has more goals (15) in a single European qualifying campaign than any other player in history.

Sealed with a hat-trick 🔥 pic.twitter.com/ScHKYMKDoY

— Squawka Football (@Squawka) October 5, 2017