Mane spasilac Liverpula, Lester bez problema protiv Brajtona

Fudbaleri Liverpula su poslije mnogo problema savladali Kristal Palas 1:0, dok je prvi trijumf u novoj sezoni upisao i Lester protiv Brajtona 2:0.

“Redsi” su otpor kluba iz predgrađa Londona slomili uz dosta sreće u 73. minutu. Sadio Mane je došao do lopte poslije loše reakcije Milivojevića i poslao je u mrežu Kristal Palasa.

