Matić: Mančester je Mančester

Nemanja Matić oduševio je navijače već u drugom zvaničnom meču za “đavole”, a nakon ove izjave biće im još draži.

Matić je u Junajted stigao iz Čelsija, a kaže da se osjeti razlika između dva kluba.

“Mančester je Mančester, od prvog dana ovdje sam osjetio snagu i veličinu kluba, a posebna priča sz navijači koji daju fantastičnu podršku. Definitivno najveći klub za koji sam igrao”, rekao je Matić.

On je pričao o razlozima prihvatanja ponude sa Old Traforda.

“Murinjo je izuzetno važan za moju karijeru. On me je doveo u Čelsi iz Benfike, a sada je odlučio i da me dovede ovde. Zbog njega sam tu, ali i zbog veličine Mančester junajteda. Kada tako veliki klub zove ne razmišljate puno, odlučio sam brzo”, rekao je Matić za Skaj sports.