Mesi zamijenjen prvi put u deset godina!

Barselona je izbacila Seltu u Kupu kralja, a sa tog meča mnogo je zanimljivosti.

Lionel Mesi je naravno obilježio susret postigavši dva gola uz asistenciju, a u Kupu kralja je na posljednjih 14 mečeva dao isto toliko golova i još deset namjestio!

1 – Lionel Messi has had a hand in 24 goals in his last 14 games in the Copa del Rey (14 goals and 10 assists). Monarch. pic.twitter.com/X3wYUnlzJ4

— OptaJose (@OptaJose) January 11, 2018