Siniša Mihajlović je odlučio da ostane u Bolonji.

Nakon što je taj tim sačuvao u Seriji A, Mihajlović je odlučio da ne mijenja sredinu.

On bi trebalo da potpiše trogodišnji ugovor vrijedan šest miliona eura.

To je nagrada za fenomenalan učinak od kraja januara do kraja maja kada je tim iz zone ispadanja podigao do desetog mjesta.

Za to vrijeme ostvario je devet pobjeda, tri remija i pet poraza, uključujući i sedam uzastopnih trijumfa kod kuće.