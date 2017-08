Moćni Junajted ubjedljiv u Velsu

Mančester junajted nastavlja sa ubjedljivim pobjedama na startu Premijer lige – nakon 4:0 na premijeri protiv Vest Hema, “đavoli” su istim rezultatom slavili na gostovanju Svonsiju.

Lomila je ekipa Žozea Murinja otpor Velšana do finiša prvog dijela kada je Erik Bai uz dosta sreće doveo goste do prednosti.

Zanimljivo je da je za štopera Junajteda to prvi pogodak u seniorskoj konkurenciji u karijeri.

Pogba again

Lukaku again

Martial AGAIN

Swansea City 0-4 Manchester United.

Report https://t.co/bvMKtpvo9f #SWAMUN pic.twitter.com/voPRU6SZDD

— BBC Sport (@BBCSport) August 19, 2017