Navijači Liverpula aplaudirali igračima Crvene zvezde

Herojsku predstavu fudbalera Crvene zvezde pozdravili su i navijači Liverpula.

Fanovi aktuelnog vicešampiona Evrope aplauzom su nagradili domaće igrače koji su na terenu izvojevali trijumf rezultatom 2:0.

Liverpul je odigrao ispod svih očekivanja, pristalice tog kluba su sigurno razočarane, ali su ovim gestom pokazali ogromno poštovanje za igru rivala.

Liverpool fans applauding Red Star's players after the final whistle tonight (Via @JDNalton)… pic.twitter.com/4onrrT9Nk4

— talkingbaws.com (@talkingbaws) November 6, 2018