Nisam tolika budala da idem u zatvor, državi sam donio 500 miliona eura

Dugogodišnji gazda Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić poručio je da nije tolika budala da ide u zatvor i tvrdi da nije oštetio klub i državu za preko 35 miliona eura.

On je zbog finansijskih malverzacija nepravosnažno osuđen na šest i po godina zatvora.

“To je jedan kupleraj, jedna namještaljka. Ako ne dostignem pravdu pred hrvatskim pravosuđem, budite sigurni da jedan promil ovog što je meni napravljeno, može pasti na Evropskom sudu za ljudska prava. Ja da sam kriv ne bi ovoga bilo, ja živ u hrvatski zatvor ući neću, tolika budala nisam, da dušmanima koji sramote hrvatsku državu i pravosuđe… Neće me oni strpati u hrvatski zatvor, glasno i jasno”, rekao je Mamić za televiziju “N1”.

Smatra da je mnogo učinio za državu, koja ga sada potražuje.

“Ja sam lično donio u hrvatsku državu 500 miliona eura neto. Ja sam čovejk koji je 18 godina isplaćivao platu za 280 ljudi u Dinamu. Jedan igrač koji ima npr. dva miliona eura platu, on odmah plati 780.000 eura u državnu kasu. Bio sam na čelu projekta ili kluba koji se zove Dinamo i koji u ovom trenutku kada mi razgovaramo dao 14 reprezentativaca za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. To su moji rezultati, a 90 odsto ljudi što priča je PR, to je spin, to je mantranje stalno ispočetka”.

Kontroverzni funkcioner najavio je da će doći u Sarajevo.

“Okružen sam ljudima koji me čuvaju. Ne znam da li će doći do ugrožavanja. Nemam drugu alternativu. Ne želim bježati i skrivati se. Bio sam na jednoj rijeci i u Širokom Brijegu. Vrlo brzo ću doći u Sarajevo gdje mi živi sestrična već 50-ak godina. Doći ću u sarajevsku kafanu i zapjevati sevdah. Proveseliti se. Moram nastaviti da živim. U cijeloj Bosni 99 odsto ljudi bi rekli hajde komšija na kafu ili rakiju. Ekstremni dio svijeta koji želi slavu me želi ugroziti”, poručio je Mamić.