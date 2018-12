Pele: Mbape je moj nasljednik

Legendarni fudbaler Pele pohvalio je Kilijana Mbapea, mladog asa Pari Sen Žermena, rekavši da upravo on ima predispozicije da bude “novi Pele”.

Mbape je bio jedan od glavnih aktera Mundijala na kome je Francuska osvojila titulu, a on zaslužio priznanje za najboljeg mladog igrača.

„Osvojio je Svetsko prvenstvo sa 19 godina, ali ja sam u tome uspio sa 17. Kazao sam mu da me je skoro sustigao. Mislim da on može da postane novi Pele! Mnogi možda misle da se šalim kada to kažem, ali to nije tako, ozbiljan sam. Da bi me učinio još srećnijim, mora da osvoji još jedno SP“, rekao je Pele.

Mbape je postao drugi najmlađi strijelac u finalima Svjetskih prvenstava, pošto je gol Hrvatskoj dao sa 19 godina i 207 dana.

Najmlađi je i dalje Pele koji je to učinio sa 17 godina i 249 dana 1958. godine u Švedskoj.