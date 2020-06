Real siguran, Ramos majstorski iz slobodnjaka

Real Madrid je pobijedio Majorku 2:0 u 31. kolu Primere.

Madriđani su tako ekspresno odgovorili Barseloni i vratili se na prvo mjesto na tabeli.

Žunior Vinisijus postigao je prvi gol na meču, iz vrlo teške pozicije iskosa sa lijeve strane provukao je loptu u mrežu pored tri defanzivca i golmana Majorke.

Drugi gol na meču viđen je početkom nastavka.

Serhio Ramos je pokazao da je majstor za slobodnjake, pošto je savršeno prebacio živi zid i potvrdio pobjedu svog tima.

Sergio Ramos just scored one the most beautiful free kicks I’ve ever seen #Ramos #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/eiDWQ1p5Wd

— Temitope (@Topeyardpipu) June 24, 2020