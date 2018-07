Ronaldov dolazak je rizičan potez

Predsjednik Napolija Aurelio De Laurentis smatra da je Juventus dovođenjem Kristijana Ronalda napravio izuzetno rizičan potez, rekavši da je on igrač na kraju karijere.

Ronaldo je u transferu vrijednom 105 miliona eura napustio Real Madrid i pojačao Juventus.

“Opasno je potrošiti toliko novca za jednog igrača na kraju karijere. Ne zaboravimo da je Ronaldo u određenim godinama i za klub je to rizičan posao. Zanima me hoće li prevladati marketinški ili sportski uspjeh. To nije učinjeno prema standardima Juventusa. Ako počnete ‘bacati’ tolike plate, kad-tad će vam se to obiti o glavu”, smatra iskreni De Laurentis.

Napoli će krajem septembra gostovati Juventusu, a sezona u Seriji A počinje 19. avgusta.

L.Đ.