Taksin Šinavatra želi da kupi Kristal Palas

Engleski mediji prenose da je bivši vlasnik Mančester sitija Taksin Šinavatra zainteresovan da kupi Kristal Palas, čiji je kapiten srpski fudbaler Luka Milivojević.

Šinavatra je prije 11 godina prodao Mančester siti sadašnjim vlasnicima, a s obzirom na to da mu nedostaje aktivno učešće u fudbalu, spreman je da ponudi 150 miliona funti za kupovinu Kristal Palasa, prenose agencije.

Mitti Tiyapirat, ex-Chairman of Chiangrai United told @onehdthailand that former Thai PM and Manchester City owner Thaksin Shinawatra has opened talks regarding a possible takeover of Premier League side Crystal Palace. The deal is about £150m. (source: @Goal_TH ) pic.twitter.com/1NFRGqdVWA

— All Things Thai Football (@ThaiFootballs) May 13, 2019