Junajted dobio izgubljeno u Torinu, rafalna paljba Sitija i Reala

Nevjerovatnim preokretom u finišu utakmice, Mančester junajted savladao je Juventus u gostima 2:1 u derbiju večeri Lige šampiona.

“Stara dama” je dominirala, dva puta je okvir gola spašavao “đavole”, uz nekoliko sjajnih odbrana De Hee.

Činilo se da je nakon gola Ronalda Juventus na putu ka pobjedi, bilo je opet šansi za domaće, ali je u završnici uslijedio preokret.

Mata je magično izveo slobodnjak u 86., da bi u posljednjem minutu autogolom Aleksa Sandra Junajted odnio sva tri boda iz Torina.

Real je sa 5:0 slavio u Plzenu i najavio izlazak iz krize, dok je Siti dao gol više od Madriđana Šahtjoru.

Lion je imao 2:0 protiv Hofenhajma i igrača više, ali ni to nije bilo dovoljno za trijumf jer su Njemci izjednačili u finišu na 2:2.

Bajern je sa dva pogotka Levandovskog pobijedio AEK, dok je Tadić donio veliki bod Ajaksu na terenu Benfike.

Grupa E

Bajern – AEK 2:0

Levandovski 31, 71.

Benfika – Ajaks 1:1

Đonas 29. – Tadić 61.

Tabela: Bajern 10, Ajaks 8,Benfika 4, AEK 0.

Grupa F

Mančester siti – Šahtjor 6:0

D.Silva 13, Žesus 24,71,90, Sterling 49, Marez 84.

Lion – Hofenhajm 2:2

Fekir 20, Ndombele 28. – Kramarić 65,Kaderabek 90.

Tabela: Siti 9, Lion 6, Hofenhajm 3, Šahtjor 2.

Grupa G

CSKA – Roma 1:2

Plzen – Real 0:5

Benzema 21,37, Kazemiro 23, Bejl 40, Kros 67.

Tabela: Roma 9, Real 9, CSKA 4, Plzen 1.

Grupa H

Juventus – Mančester junajted 1:2

Ronaldo 65. – Mata 86, Sandro (ag) 90.

Valensija – Jang Bojs 3:1 (završeno)

Tabela: Juventus 9, Mančester 7, Valensija 5, Jang Bojs 1.

Tok utakmica:

90′-GOOLL! Kaderabek za izjednačenje Hofenhajma. Dva gola sa igračem manje daje njemački tim u Lionu.

90′-GOOOLL! 6:0 za Siti, Žesus daje treći gol večeras.

90′-GOOOLLL! Kakav šok za navijače Juventusa, uz mnogo sreće poslije prekida lopta je završila u mreži. Autogol Aleksa Sandra.

86′-GOOOOL! Majstorija Huana Mate iz slobodnjaka, 1:1 u derbiju večeri.

84′-GOOOLL! Rijad Marez daje peti gol za Siti.

71′-GOOLL! Levandovski za sigurnih 2:0 Bajerna.

71′-GOLL! Opet Žesus sa penala, Siti ide na 4:0.

67′-GOOOLL! Petarda Reala, upisao se i Kros.

65′-GOOLL! Andrej Kramarić daje gol za Hofenhajm, koji je smanjio sa igračem manje u Lionu na 2:1.

65′-GOOOLLL! Pobjegao je Ronaldo Lindelofu i iz voleja savladao De Heu. Vodi Juve.

61′-GOOOLL! Dušan Tadić pogađa za 1:1 u Lisabonu.

50′-Dibala pogađa prečku gola Junajteda, mnogo sreće za engleski tim. I dalje 0:0 u Torinu.

49′-GOOOL! Sterling za velikih 3:0 za Siti.

46′- Nastavljene su utakmice.

Poluvrijeme. Real igra najbolji meč od početka sezone i vodi 4:0 u Češkoj. Sigurna prednost Sitija i Liona, Juventus nije naplatio inicijativu protiv Junajteda.

40′-GOOOL! Garet Bejl za 4:0 za prvaka Evrope.

37′-GOOLL! Real dominira u Plzenu, drugi gol Benzeme za vođstvo 3:0.

31′-GOOLL! Robert Levandovski sa penala probija bedem AEK-a.

29′-GOOOOLL! Đonas je strijelac za Benfiku koja vodi protiv Ajaksa 1:0.

28′-GOOLL! Ndombele je pogodio za Lion. 2:0 za “lavove”.

24′-GOOOLL! I Siti je duplirao zalihu, sa penala je siguran Žesus. Komičan jedanaesterac jer je Sterling sebe sapleo i pao u kaznenom prostoru Šahtjora.

23′-GOOOLL! 2:0 za Real, poentirao je Kazemiro.

21′-GOOOLL! Benzema trese mrežu Plzena, šampion Evrope ima 1:0 u Češkoj.

20′-GOOOLL! Fekir za prednosti Liona u meču sa Hofenhajmom.

13′-GOOLL! Prvi pogodak postižu fudbaleri Mančester sitija. David Silva je strijelac protiv Šahtjora.

⚽️GOOOOOOOOAL #Silva !!!!!!🔥#ManCity 1-0 #Shakhtar

Follow our main account @goalstv3 for all goals on time 🔥

#UCL #cityvfcsd

pic.twitter.com/WDLrydlHL4

— go (@via_goalsv3) November 7, 2018