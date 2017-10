“Vjerujem u obrt na vrhu, imamo bolji tim od Sutjeske”

Budućnost je odigrala spektakularnu utakmicu protiv Mladosti na Starom aerodromu, gdje je viđeno šest golova i možda najbolji meč od početka prvenstva (3:3).

Ipak, zadovoljstvo ,,plavih“ nije potpuno. Iz tog sudara, crnogorski šampion je izašao bodovno okrznut i nakon 12 kola ima rekordnih minus osam u odnosu na vodeću Sutjesku.

“Mislim da smo zaslužili pobjedu jer smo sveukupno bili bolji od Mladosti. Stvarali smo šanse u oba poluvremena, bili opasniji, a imali smo i dva puta vodstvo. Ostaje žal što nijesmo osvojili sva tri boda, ali to je fudbal. Ništa nije riješeno. Do kraja prvenstva ima još mnogo i vjerujem da ćemo napraviti obrt na vrhu tabele”, rekao je Alen Melunović.

Napadač Budućnosti obilježio je komšijski derbi, nakon što je dva puta pogodio mrežu „romantičara“ jednom iz igre, a jednom iz penala. Melunović je sa četiri gola najefikasniji fudbaler „plavih”.

“Drago mi je zbog pogodaka, ali oni su zasluga cijele ekipe. Manje je važno ko će biti strijelac, bitno je da Budućnost bilježi dobre rezultate” rekao je golgeter podgoričkog tima koji nastavlja: “Pokazali smo reakciju nakon primljenog gola. Brzo smo izjednačili, a potom i došli do prednosti od 2:1. Vodili smo i 3:2, a kod 3:3 mogli da prelomimo derbi u svoju korist, jer smo konstantno pritiskali protivnika. Momci koji su ušli sa klupe, Raičević, Sekulić i Vukčević, donijeli su dodatni kvalitet. Ekipa je pokazala karakter i dobro smo izgledali kao kolektiv. Ako ovako budemo igrali, uz određene korekcije, siguran sam da ćemo pobjeđivati u kontinuitetu”, ističe 27-godišnji ofanzivac.

Budućnost u subotu dočekuje Grbalj, a nakon toga ima najtežeg mogućeg protivnika u dvomeču četvrtfinala Kupa.

“Na žrijebu smo izvukli Sutjesku koja je ozbiljna ekipa. Nikšićani su u pozitivnoj seriji, o čemu svjedoči učinak u prvenstvu. Oni su i aktualni branioci trofeja najmasovnijeg takmičenja i znamo da će biti teško. Igrali smo jednom sa njima ove sezone, izgubili 1:0, ali i pored toga, stekao sam utisak da smo bolji tim. Nadam se da ćemo to pokazati u duelima Kupa, a i u preostalim mečevima u prvenstvu. To su utakmice u kojima moramo da budemo maksimalno koncentrisani na svakoj poziciji. Sutjeska voli da igra i biće prostora za obje ekipe. Jedna šansa, jedan gol može da nas odvede u naredni krug. U to svi vjerujemo”, zaključio je Melunović.