Čeka se pravi Tajris Rajs

Sa devetoricom igrača u rotaciji Crna Gora parirala je jednom od favorita za osvajanje Eurobasketa, Srbiji, u Beogradu u nedjelju (82:71). Za umoran tim nakon bazičnih priprema to je dovoljno za pozitivan utisak.

Selektor Tanjević insistirao je na brzoj, prepoznatljivoj igri iz prošlogodišnjih kvalifikacija. Broj izgubljenih lopti smanjen je u odnosu na meč sa Grčkom koji je odigran prošlog petka, ali je i dalje bio problem ukupno 12 izgubljenih, naspram sedam rivala.

Svjesni odgovornosti

Konačno, bez iskusnog Suada Šehovića u rotaciji, evidentna je bila stara slabost selekcije, onaj višegodišnji problem nedostatak pouzdane ofanzivne opcije iz spoljne linije. To je nešto što se apsolutno očekuje od Tajrisa Rajsa, beka Barselone i Crne Gore, na Eurobasketu.

“Dobro je, vjerujem da smo trenutno upravo na nivou koji je potreban za ovu fazu priprema. Pomoći će nam naredni mečevi u Francuskoj. Svjesni smo da ćemo na Eurobasketu morati bolje i podići formu ukoliko želimo da prođemo u drugu rundu u Istanbul. Svako je svjestan odgovornosti”, rekao je Rajs.

Najbolje je upravo Barsina zvijezda svjesna da u Beogradu nije sve funkcionisalo kako treba. Protiv Srbije Rajs je odigrao više od 23 minuta, postigao je svega tri poena (4-1 za tri, 2-0 za dva poena). Bio je prvi asistent selekcije sa pet uspješnih dodavanja, a imao je i dvije izgubljene lopte. Premalo za igrača koji treba da iznese najveći teret u napadu.

Naravno, Srbija je selekcija sa odličnim defanzivcima koja je spremna da iskoristi sve slabosti spoljne linije. Na sličan način to je i Grčka. Zato su ove provjere bile savršen uvod u ritam pripremnih utakmica.

Pouzdane opcije

Onaj koji je zadovoljio je bek Vladimir Mihailović. Bek njemačkog vicešampiona Oldenburga (i dalje traži novi klub) za 18 minuta ubacio je osam poena, šutirajući 4-2 za tri, 1-1 za dva i 5-3 sa linije bacanja. Izuzetno mu je pomogao Nemanja Đurišić sa krila (deset poena, šut iz igre 5-4).

“Izuzetno nam je važno to što smo pokazali da možemo parirati nekim od najboljih selekcija Evrope. Imamo šansu protiv svih, pa i protiv Španije u prvom meču Eurobasketa. Do tada nas čeka još mnogo rada, bitne provjere. Znamo da smo do sada odradili dobar posao”, kazao je Mihailovic.

Reprezentacija je imala osam asistencija manje od Srbije, pa je 11 pogođenih trojki ostalo nevalorizovano. Tanjević u svojim rukama drži ključeve bekovske linije, čekaju ga nimalo laki i važni izbori.