Dubljević poziva navijače u Moraču

Kapiten košarkaške reprezentacije Bojan Dubljević ponosan je na saigrače nakon pobjede protiv Letonije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

”Pokazali smo karakter, pokazali smo da vrijedimo, pogotovo par igrača koji će sjutra da idu da igraju Evroligu. Svaka čast, ja samo ponos mogu da osjetim. Poslije ove važne pobjede želim da pozovem sve navijače u Crnoj Gori da dođu da nas podrže. Sa njima smo mnogo jači i imamo veliku šansu da pobijedimo Tursku kući”, jasan je kapiten crnogorske reprezentacije.

Nikola Ivanović je poenima u finišu bio jedan od ključnih faktora trijumfa naše selekcije.

”Teško je na gostujućem terenu prelomiti, a to smo mi uspjeli. Na to moramo biti ponosni. To pokazuje da polako sazrijevamo i nalazimo pravi ritam u završnici meča, što je izuzetno dobra stvar. Svaki igrač igrao je vrhunski, pogotovo visoki igrači, zatvarali su reket, tako da moramo definitivno biti zadovoljni onim što smo napravili”, riječi su 24-ogodišnjeg plejmejkera.

Za njega, Barovića, Šehovića i Popovića nema pauze, za manje od 24 sata čeka ih meč u dresu Budućnosti protiv Olimpijakosa u Evroligi.

”Dosta je naporno, ali moramo da naviknemo svoje tijelo na to. Ipak, to su i naši ugovori i realno je da moramo da igramo, iako je dosta teško. Ne treba tražiti alibi, nego se oporaviti, pripremiti i odigrati svaki meč maksimalno”, zaključio je Ivanović.