Džikić se ne upušta u prognoze

Trener košarkaša Budućnosti Aleksandar Džikić je nakon trijumfa nad Cedevitom istakao da su obje ekipe pravile dosta gluposti, te da su “plavi” slavili zahvaljujući boljem izdanju u drugom poluvremenu.

Podgoričani su napravili brejk u Zagrebu (78:75), pa nakon dvije runde Eurokupa imaju polovičan učinak.

“Cedevita je dobar tim, igra dobro, ima dobrog trenera. To je jedina ekipa koju nisam želio u drugoj fazi. Nisam zadovoljan kako smo igrali u prvom poluvremenu, koliko smo igrali pametno, da li zbog toga što smo igrali protiv Zvezde, ne znam… U drugom dijelu bili smo malo bolji i pobijedili. Koliko je to važno za plasman dalje, ne znam, vidjećemo. Trento će da nas namuči, u to sam siguran“, rekao je Džikić.

Najbolju partiju ove sezone pružio je Sead Šehović i pokazao da na njega može najozbiljnije da se računa.

“Još jedan težak meč poslije Zvezde, loše smo otvorili utakmicu, promašili neke zicere, ali kasnije smo se vratili i slavili”, zaključio je Šehović.

Budućnost u narednom kolu dočekuje Trento, koji je danas ubjedljivo izgubio na gostovanju Lokomotivi.

