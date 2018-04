Janakopulos poručio Bertomeu j**i se!

Την ώρα που από ολόκληρη την Ευρώπη λαμβάνουμε διαρκώς αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητήρια για τον χαμό του Κώστα Γιαννακόπουλου, ενός εκ των θεμελίων λίθων του Παναθηναϊκού μας, την ώρα που η οικογένεια μας είναι βυθισμένη στο πένθος, εσύ αποδεικνύεις για μια ακόμη φορά πόσο μικρόψυχος είσαι. Το έπραξες βεβαίως κι άλλες φορές. Όταν υπερασπίστηκα τα παιδιά μου, έναντι κάποιων που έβριζαν και έριχναν κατάρες. Ή όταν μοίρασες τη φωτογραφία μου στα γήπεδα της Ευρωλίγκα, σαν να επρόκειτο για σεσημασμένο δολοφόνο. Και τώρα, τη στιγμή που η οικογένεια μου θρηνεί, εσύ απλά συνεχίζεις την προσπάθεια για την εξόντωση του Παναθηναϊκού και εμένα προσωπικά. Μέχρι εδώ. Το μόνο που έχω να σου πω πλέον είναι «ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΣΟΥ». Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο δεν σου αξίζει. Και ξεκαθαρίζω ότι αν καλοκαιρι τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωλίγκας δεν αποφασίσουν ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν σέβεται θεσμούς όπως η οικογένεια, που δεν σέβεται ούτε καν το πένθος του άλλου, να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με εμάς, πόσο μάλλον να διοικεί τη διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει και δεν θα έχει θέση σε αυτή την παρωδία. Ο αθλητισμός στηρίζεται σε ανθρώπους. Και εσύ δεν θυμίζεις πια σε τίποτα άνθρωπο. Whilst we have been receiving condolences from the whole of the European Sport community for the loss of Kostas Giannakopoulos,a respected member of the Panathinaikos family,whilst our family is mourning,you once again proved what a small person you are . This is not the first time that you have done this .You started by sanctioning me when i tried to protect my children from those who threatened them and cursed at them. You carried on by not doing anything to those involved in the above incident. You went on by sending my photo to all european stadiums as if i am a convicted criminal. And now 24 hours since our family and club loss you continue your effort to exterminate Panathinakios B.C and me personally by sending your new ridiculous sanctions. You have crossed all accepted limits and the only thing left to say to you is “FUCK YOU “.It is the only thing that you deserve….Dear Euroleague co-owners are these the ethics of the person who we want to be representing the Sport we love ?

