Juniorke Lovćena najbolje u Crnoj Gori

Košarkašice Lovćena Bemax šampionke su Crne Gore u juniorskoj konkurenciji.

Klub sa Cetinja je u sjajnom finalu bio bolji od Budućnosti Bemax 70:68 i to poslije produžetka!

Budućnost je vodila na poluvremenu sa sedam poena razlike, tokom prvog dijela imala i plus 12, a višak od sedam poena zadržala i do početka posljednjeg perioda, kada su se gošče vratile i izborile produžetak na 61:61, nakon što su prije toga serijom 11:0 stigle do vođstva 58:59.

Lovćen je najveću prednost imao baš u posljednjem minutu produžetka kada je stigao do 70:66 i tu osigurao trijumf.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Marija Leković sa 20 poena, 17 poena i osam skokova dodala je Marija Bakić. Anastasija Drobnjak ubacila je 15, a Maja Bigović 12 poena.

Na drugoj strani 17 poena Tatjane Tatar, 15 je dodala Anđela Bigović, po 11 Marija Baošić i Andrea Jovićević, 10 Dragana Živković uz 12 skokova.

Pehar i medalje uručili su selektorka seniorske reprezentacije Jelena Škerović i komesari takmičenja pod okriljem KSCG-a Mirjana Sekulić i Igor Popović.