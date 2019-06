Mejers novo pojačanje Budućnosti Voli

Martinš Mejers novi je košarkaš Budućnosti Voli.

Letonski reprezentativac u Podgoricu dolazi nakon sezone u dresu ruskog Jeniseja.

S ponosom objavljujemo da je Martins Meiers potpisao jednogodišnji ugovor sa ekipom Budućnost VOLI. Dobrodošao u Podgoricu Martins! 🔵⚪💪

We are very proud to annouce that Martins Meiers signed an one year contract with KK Budućnost Voli. Welcome to Podgorica Martins!🔵⚪💪 pic.twitter.com/k7Pkz2EEV8

— KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) June 28, 2019