Mirotić sa sirenom pokorio Moskvu

Pogotkom Nikole Mirotića u posljednjoj sekundi, Barselona je pobijedila CSKA 82:80, u derbiju 26. kola Evrolige.

Nakon trojke Majka Džejmsa, Moskovljani su izjednačili na pet sekundi prije kraja.

Uslijedio je tajm aut Svetislava Pešića nakon kojeg je Mirotić pogodio za pobjedu.

.@NikolaMirotic33 WINS it for @FCBbasket to take them to the Playoffs!

Amazing drama.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/itHm273ObV

