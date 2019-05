Ubjedljivi Mornar izborio majstoricu

Košarkaši Mornara pobijedili su Budućnost Voli 94:76 u četvrtom meču finala Erste lige.

Barani su sjajnom ofanzivom uspjeli da savladaju drugi put zaredom Podgoričane i da poslije 0:2 stignu do poravnanja u seriji i izbore majstoricu.

Mnogo lakše nego prije dva dana ekipa Mihaila Pavićevića stigla je do pobjede iako se to nije moglo naslutiti poslije prve četvrtine.

Gosti su odlično ušli u meč, vrlo raspoloženo u napadu i stigli su do plus 7 poslije 10 minuta – 25:18.

Ipak domaći su već do odmora stigli do preokreta pošto su u drugoj četvrtini ubacili 26 poena (stigli na +5) i preuzeli kontrolu nad mečom i do kraja su zadržali i uvećavali i prednost.

Strahinja Mićović ubacio je 24 poena za pobjednički sastav, Rebić je dodao 16, Jelenić 13, Luković 12, a Mugoša 11 poena.

Džekson opet najbolji u timu Budućnosti Voli sa 26 poena, po 11 su ubacili Barović i Gordić.

Majstorica je u srijedu u Morači.