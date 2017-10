Novi šou Luke Dončića, preokret CSKA

Real Madrid je pobijedio Anadolu Efes na startu Evrolige, a blistao je ponovo Luka Dončić.

Slovenački tinejdžer koji je sa Slovenijom pokorio kontinent, nastavlja da dominira i na klupskom nivou. U pobjedi nad Efesom 88:74, Dončić je ubacio 27 poena uz po četiri skoka i asistencije za indeks korisnosti 32.

.@luka7doncic hits a step-back triple to finish the 1st quarter of the 2017-18 EuroLeague season! pic.twitter.com/2zkih2JhuC

— EuroLeague (@EuroLeague) October 12, 2017